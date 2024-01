La alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud por la circulación de varios virus respiratorios entre esos la nueva variante JN.1, hecho que coincidió con las fiestas de Navidad y año Nuevo, ha causado que decenas de personas con síntomas de Covid-19 acudan a los centros y puntos donde se realizan las pruebas para detectar el coronavirus.



Los lugares donde se están realizando las pruebas para detectar el coronavirus se encontraban abarrotados de personas en busca de saber si han contraído esta enfermedad.



En las fiestas de Navidad y fin de año la fraternidad entre los familiares y amigos causó que los contagios de Covid-19 casi se quintuplicaron al pasar de 52 en el Boletín número 1138 a un aumento considerable de 260 casos activos en el informe 1139.



Este hecho se ha dejado sentir en los diferentes puntos donde se están realizando las pruebas, porque durante la mañana de ayer se visualizó un fluir mayor de personas que acudían con síntomas de la enfermedad.



Ejemplo de esto es la carpa que se encuentra ubicada en el parqueo del Ministerio de Salud Pública donde decenas de personas se dieron cita en busca de la prueba y la vacunación contra el virus que paralizó la economía del mundo durante el 2020.



Según el último boletín emitido por el Ministerio de Salud durante Semana epidemiológica 52 se realizaron un total de 2,434 muestras, manteniendo así una positividad semanal de 19.73%.



Ante esta situación también se ha visualizado un aumento en la cantidad de personas que asisten a los puestos de vacunación a inmunizarse, en la carpa de la entidad las encargadas de aplicar la dosis declararon a elCaribe que solo en las horas de 8 a 11 de la mañana han vacunado más de 15 personas.



Ante el aumento de los casos el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez dijo que en el Ministerio que cuenta con capacidad de respuesta y disponibilidad de medicamentos e insumos para tratar los casos de Covid-19.



Asimismo que aseguró que darán a conocer los resultados para determinar si existen otros casos que estén asociados a la variante “pirola”.

Leonardo Brito Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos.

La prueba no siempre es obligatoria para cirugías

El presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos, Leonardo Brito Sánchez, reiteró que no en todos los procedimientos quirúrgicos se requiere implementar el protocolo de pedir al paciente la prueba para detectar el coronavirus.



El doctor aseguró que la Sociedad Dominicana de Anestesiología realizó un documento donde solo se les reclama la prueba covid a los pacientes que tienen síntomas sugestivos de la enfermedad antes de la cirugía.



“Pero todo paciente que esté asintomático y que no tenga ninguna situación clínica no se le está exigiendo”.