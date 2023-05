Los trastornos digestivos son aquellos malestares que afectan el aparato digestivo. Uno los problemas más frecuentes es la dispepsia, definida por la Real Academia Española como «la digestión laboriosa e imperfecta de carácter crónico»

De acuerdo con Revista Española de Enfermedades Digestivas, esta definición se basa en que etimológicamente el término dispepsia proviene de las palabras griegas «dys» (malo o difícil) y «pepto» (cocer o digerir). Por lo tanto, su significado estricto sería «mala digestión».

No obstante, los autores Talley y Phillips en 1999 en su libro «Trastornos gastroduodenales funcionales», la describen como «dolor o malestar en el abdomen superior, o náuseas, crónicos o recurrentes, que pueden o no estar relacionados con la ingesta» y la dividen en tres tipos:

1. Aquellas con una causa orgánica o metabólica identificada en las que si la enfermedad mejora o se elimina los síntomas dispépticos también mejoran o desaparecen. Entre ellas están la enfermedad ulcerosa péptica, el cáncer gástrico, las enfermedades bilio-pancreáticas y las relacionadas con fármacos.

2. Aquellas en las que no existe una explicación identificable de los síntomas. Esta es la llamada dispepsia funcional, aunque también ha recibido otros nombres como dispepsia no-orgánica, dispepsia idiopática o dispepsia esencial.

3. Aquellas en las que no se han realizado estudios, básicamente una endoscopia digestiva alta, para poder establecer fehacientemente si existe o no una causa orgánica de la dispepsia. Esta categoría no es infrecuente ya que en muchos pacientes no será absolutamente necesario realizar exploraciones complementarias si no cumplen criterios de edad ni existen síntomas ni signos de alarma.