Tras quejas por la poca cobertura de medicamentos ambulatorios el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), aprobó el aumento de la cobertura de medicamentos ambulatorios que pasa de RD$8,000.00 a RD$12,000.00, por año a favor de los afiliados del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo.



Esta aprobación representa una mitigación a los gastos en salud de los dominicanos, luego de que por años muchas de las personas tienen cobertura de salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) tuvieran como trabas de acceso la cobertura de los medicamentos.



En la jornada de ayer una sesión ordinaria del órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social aprobó la resolución No. 581-03 que incluye además 70 nuevos procedimientos.



Aumento



El CNSS aprobó un incremento al per cápita mensual del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo (RC) de RD$128.08 con cargo a la Cuenta del Cuidado de la Salud de las Personas, pasando de RD$1,555. 14 a RD$1,683.22, efectivo a las coberturas de noviembre del año 2023. No afecta el bolsillo de los afiliados.



En el caso de los dependientes adicionales, el incremento será reflejado en las notificaciones de pago de la Tesorería de la Seguridad Social del mes de enero del año 2024 para las coberturas a partir de febrero del 2024.



El CNSS instruye a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) a dar a conocer a la población los nuevos beneficios



Nuevos beneficios

La resolución incluye biopsias y nuevas vías de abordaje que permitirán disminuir las complicaciones quirúrgicas, las estancias hospitalarias prolongadas y garantizará una mayor exactitud a la hora de concluir con un diagnóstico.



Se incluyó, la readecuación y organización de la lista de coberturas descritas en el Plan Básico de Salud, eficientizando la accesibilidad a los servicios de salud.



La resolución establece la reorganización de las coberturas de las vacunas correspondientes al Programa Ampliado de Inmunizaciones, las cuales deben ser otorgadas y garantizadas con cobertura al 100%, sin copagos. Las Administradoras Riesgos de Salud (ARS) deberán reembolsar a los afiliados del Régimen Contributivo los gastos incurridos por los nuevos beneficios.



Cantidad de personas afectadas por cobertura

Se recuerda que hasta febrero del año 2022, unas 9, 978,727 personas tenían solo una cobertura de salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), de las cuales 5, 745,917 están afiliadas al régimen subsidiado y 4, 232,810 al régimen contributivo, de estos afiliados la poca cobertura de medicamentos ambulatorios eran las mayores quejas.

Este informe detalla que las coberturas de medicamentos eran el mayor problema de los afiliados.