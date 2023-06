Todavía los expertos no manejan datos suficientes que determinen el impacto del sargazo sobre la salud, pero ya se sabe que cuando una persona tiene contacto con esas algas puede presentar sarpullidos y picazón en la piel.



La información la ofreció ayer, en rueda de prensa, la directora interina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Olivia Brathwaite, que señaló que eso se debe a los microorganismos que forman un hábitat en el alga que ocasiona que quienes sufren de alergias tengan erupciones mucho más fuertes, y que el olor que desprende en aquellos que padecen enfermedades respiratorias crónicas como el asma también pueda surtir algún efecto.



Explicó que desde el año 2011 las corrientes marinas han estado arrastrando el sargazo no solo a República Dominicana, sino también a las costas de los países de Centroamérica, Brasil y a las demás islas del Caribe en enormes cantidades, como consecuencia del calentamiento global que está ocasionando cambios de temperatura, así como el acaloramiento y variación del flujo de agua en el Océano Atlántico.



“Cuando llega a la costa empieza un proceso natural de putrefacción y en 48 horas empieza a generar malos olores”, expresó la especialista al destacar que desde el referido organismo internacional iniciaron un proceso de vigilancia para poder establecer los fenómenos de salud asociados al componente oceánico.



Asimismo, señaló que están capacitando a los médicos que trabajan dentro de las áreas hoteleras y en las Direcciones Provinciales de Salud relacionadas para que puedan responder ante cualquier situación.



No obstante, detalló que hasta el momento no hay una incidencia letal en los efectos del alga ni en la población, ni en los turistas que visitan el país.



Brathwaite manifestó que el sargazo es un problema internacional que requiere una atención intersectorial.