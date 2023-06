El comercio y las actividades turísticas en el municipio de Boca Chica se han visto afectados considerablemente debido a la gran acumulación del sargazo que afecta el área de playa donde operan numerosos negocios.



El aumento de estas macroalgas marinas ha provocado una reducción considerable en la afluencia de visitantes, tanto criollos como extranjeros, según afirman los propios comerciantes.



“Hasta ahora no hay nada de gente que nos esté visitando aquí en Boca Chica, porque las algas marinas están parando todos los negocios. Aquí no hay nada y el dinero no se está moviendo, nosotros los pobres, las fritureras, no estamos vendiendo nada (…) el fin es que tenemos toda la venta del día de fiesta”, aseguró Ramonita Caché, una reconocida vendedora de la zona.



El mal olor que desprende la descomposición del sargazo, impide además que los turistas puedan bañarse y recrearse como de costumbre.



Martin Franco, un turista mexicano que se encontraba de visita en Boca Chica, expresó que la condición actual de la playa hace que a las personas no les dé ganas de bañarse.



“Está muy feo, el sargazo daña la isla, daña el turismo, hace que la playa se vea muy mal”, añadió.



La gran cantidad de algas se extiende a todo lo largo del litoral costero, razón por la cual los munícipes piden la intervención del Cabildo y las autoridades para recoger el material.



“Hay menos gente, ustedes pueden verlo”, dijo Andrés Marte, quien se gana la vida en la Playa de Boca Chica, y asegura que en términos económicos se siente el impacto del problema.



Ambientalista



Para el ambientalista Luis Carvajal, el país está obligado a encontrarle un uso al sargazo, y a tratar de minimizar su impacto sobre todo en el turismo.



Asegura que las soluciones que se han anunciado no resuelven en sentido global el problema y que hace falta cooperación internacional, para investigación y manejo técnico.



El experto en temas medioambientales, dijo que la presencia del sargazo, las altas temperaturas, una temporada de huracanes más fuerte, así como la variación en el régimen de lluvias, son indicadores que se corresponden con las predicciones del cambio climático.



“Las amenazas del cambio climático son reales pero hay mucha negación que proviene de grupos de interés, que no quieren provocar cambios en los modelos de manejo de la economía que impactan sobre los procesos tecnológicos”, aseguró



Luis Carvajal insistió en que para países como el nuestro, la atención a los temas del cambio climático es prioritaria.



Agregó que esto obliga a adecuar las políticas públicas internas, la acción empresarial, los procesos productivos a las amenazas que implica el cambio climático.

La playa de Boca Chica luce abarrotada de sargazo, lo que provoca reducción en las actividades comerciales y turísticas. El aumento del sargazo ha superado el 60% comparado con la cantidad de esa macroalga que llegó a las costas del Caribe el año pasado.

Este año se ha producido un aumento de sargazo

Recientemente la República Dominicana hizo un llamado a los países miembros de la Organización Mundial del Turismo a buscar una solución colectiva al tema del Sargazo que afecta gran parte del Caribe.

El Gobierno ha anunciado la creación de un fondo de 12 millones de dólares, en asociación con los hoteleros de la región este, para tomar medidas contra el sargazo.



En este verano se ha producido un fuerte aumento del sargazo en las playas dominicanas, en especial en la costa este, pero también se ha extendido por otras zonas que anteriormente no estaban afectadas por esta alga, como son la costa norte y la costa sur.