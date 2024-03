INFOBAE.- Los fabricantes de yogur ahora pueden hacer afirmaciones limitadas sobre el poder del alimento para ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, señala la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

En un comunicado emitido el viernes, la agencia dijo que no se opondrá a las “afirmaciones de salud calificadas” que dicen que hay alguna evidencia de que comer al menos 2 tazas de yogur a la semana puede reducir las posibilidades de desarrollar la enfermedad del azúcar en la sangre.

En su petición, la compañía señaló estudios que observaron a los participantes a lo largo del tiempo y encontraron un vínculo entre comer yogur y marcadores más bajos de diabetes. La FDA se mostró de acuerdo en que “hay alguna evidencia creíble” de beneficio de comer yogur como alimento integral, pero no debido a ningún nutriente en particular en el producto.

Aun así, los críticos dijeron que el cambio en la etiqueta no se basa en ensayos controlados aleatorios de referencia. La experta en políticas alimentarias Marion Nestle dijo a The Associated Press que las afirmaciones de propiedades saludables calificadas son “ridículas a primera vista”. ”Traducción: si quieres creer esto, adelante, pero no es sobre la base de la evidencia”, agregó.