Fue hace nueve años y la señora Cita García aún guarda en la memoria los dolores que le causó el contagio del chikungunya, tras ser víctima de la picadura del mosquito Aedes aegypti que está presente en todo el país pero se origina con mayor facilidad en zonas de gran contaminación como la parte baja de La Zurza, que colinda con el río Isabela.



“No podía moverme con un dolor en todo el cuerpo”, rememoró la dama, al indicar que la enfermedad también afectó a cuatro miembros de su familia, incluyendo a dos niños.



Ante la situación que sufrió junto a allegados, García llamó a las autoridades a realizar operativos de fumigación en la comunidad para que no se produzcan posibles brotes de la patología.



Lo mismo hizo Ramón Valenzuela, que recordó a los actores de salud que en el lugar se producen muchos mosquitos que pueden originar esa y otras enfermedades vectoriales.



El señor que fue uno de los miles de infectados en el año 2014, dijo que además del dolor corporal sufrió un grave cuadro de fiebre.



Otro de los atacados fue Alberto Moya, que igualmente tuvo malestar general y hasta un episodio de diarrea que lo obligó a quedarse en casa por unos días.



De acuerdo con especialistas en epidemiología, dichas personas y las demás que contrajeron la afección están libres de un contagio porque generaron inmunidad al virus, pero quienes aún no habían nacido y los que no resultaron positivos conforman la población más susceptible.



La situación



El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una alerta epidemiológica en el país por la alta incidencia que tiene el chikungunya en Las Américas, en naciones como Paraguay y Brasil.



“En cualquier momento tenemos el brote en República Dominicana porque ya está muy cerca”, afirmó Carlos Sánchez, quien en conversación con este medio declaró que la presencia de casos en Sudamérica y Centroamérica pone al territorio en estado de riesgo, por lo que se deben tomar medidas para prevenir una alta prevalencia del padecimiento.



El epidemiólogo declaró que se tienen que eliminar los criaderos y limpiar con cloro los tanques de almacenamiento de agua para que no se reproduzca el mosquito que transmite la dolencia.



El galeno manifestó que a pesar de que los operativos aislados de las autoridades pueden servir de ayuda para combatir la enfermedad, no detendrán que se vuelva a presentar un alto número de contagios a nivel nacional.



Aseguró que en el país no se está combatiendo adecuadamente las afecciones vectoriales, porque las intervenciones se hacen tarde.



“Cada vez que se presentan llamamos alerta, se hacen operativos y se trabaja, pero siempre lo hacemos tardíamente”, resaltó.



Explicó que las características del padecimiento son muy similares a los del dengue, pero más intensos, por lo que una gran cantidad de los infectados tienen que ser recluidos en centros de salud para recibir tratamiento porque la sintomatología es muy fuerte.



“El nombre chikungunya se refiere a persona encorvada, porque el dolor que produce la enfermedad es tan fuerte que casi inhabilita a los pacientes”, expuso.



Dijo que las personas que tengan indicios de la afección como cefalea y dolores musculares y en las articulaciones, no pueden tomar medicamentos que contengan aspirina porque el resultado puede ser fatal.



Indicó que la aspirina diluye la sangre y esto junto a la infección del chikungunya, puede producir hemorragia y afectar algunos órganos.

Reacciones