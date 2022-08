El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró ayer que programas como el 911, medicamos de Alto Costo y las boticas populares están en emergencia, por falta de personal calificado, planificación y de abastecimiento, lo que está impactando fuertemente a la población dominicana.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, manifestó que la situación crítica que presentan esos programas de salud se debe a la sustitución del personal calificado y a la falta de gerencia de las autoridades de salud pública y del propio gobierno central.



Destacó que en programas como el 911 no se han comprado las ambulancias necesarias, que tiene una vida media muy baja, ya que por el uso continuo terminan deteriorándose rápidamente, por tanto tiene que haber una programación adecuada para su sustitución, lo que no ha sucedido en el actual gobierno. Aseguró que durante la gestión del PLD se planificó la existencia de ambulancias del 911 de acuerdo a la población “Y eso funcionaba con una aceptación pública sobre el 95%; y hoy lo que estamos escuchando son los gritos de la gente en los medios de que no llega el 911; o sencillamente que falleció la persona porque no llegó”.



En cuanto a los programas de Medicamentos de Alto Costo y las boticas populares, afirmó que se ha caído, lo que ha creado un grave problema para los beneficiarios y en el abastecimiento de los hospitales denunciado hasta por el propio Colegio Médico.



“El gobierno del PLD creo 56 hospitales donde se prestan la mayoría de atención, se entregaron equipados y bien montados, el Hemocentro, y mira el Hemocentro como está, que debió empezar en octubre del 2020 y eso es un desastre, un escándalo del que no se habla”, expresó el médico, quien señaló que los problemas puede ser responsabilidad de la Ley de Compras y Contrataciones.