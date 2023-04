Email it

El especialista en ginecología y obstetricia, Armando Camejo, es el nuevo director del hospital San Lorenzo de Los Mina, luego de que el Servicio Nacional de Salud (SNS) desvinculara de la posición a Leonardo Aquino, tras las recientes muertes de neonatos ocurridas en el centro, que solamente en febrero registró 34.



La entidad también suspendió a la doctora Dagne Sánchez, encargada del Departamento de Neonatología y en su lugar nombraron a Ruth Encarnación, quien labora como pediatra perinatóloga en el establecimiento donde en el primer trimestre del año fallecieron 72 recién nacidos.



El anuncio de las destituciones lo hizo ayer en rueda de prensa, el titular del organismo, Mario Lama, que dijo que tomaron la decisión de desligar a los galenos que ahora desempeñarán otros roles, ante las denuncias de conflictos a lo interno del hospital y para facilitar el proceso de investigación sobre lo sucedido.



Declaró que el grupo a cargo de las indagaciones está conformado por miembros del Colegio Médico Dominicano (CMD), el viceministro de Garantía de la Calidad de la Salud, José Matos, así como por el doctor Martin Ortiz, del departamento Materno Infantil y Adolescente de la cartera que dirige; la directora de Centros Hospitalarios, Yocasta Lara, y Edisson Féliz, quien es el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM).



Señaló que también solicitaron la intervención de la Dirección de Ética Gubernamental, para que haga un levantamiento de las situaciones del centro asistencial.



“El Servicio Nacional de Salud está comprometido con los planes de mejora de toda la red pública y no vamos a tolerar situaciones irregulares en ningún hospital (…), estamos altamente comprometidos con la transparencia en los datos y los informes”, expresó.



El funcionario además se solidarizó con todos los familiares de las personas que han perdido la vida en los hospitales públicos, los cuales indicó están siendo intervenidos para fortalecerlos con fines de eficientizar las atenciones.



Destacó que junto al departamento de calidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), organizaciones sin fines de lucro y agencias internacionales, trabajan diariamente en la implementación de planes de mejoras para las maternidades.



Agregó que con la finalidad de reducir los indicadores de muertes de mujeres en el embarazo y de pequeños recién nacidos, están desarrollando la implementación de un plan de tolerancia cero a la mortalidad materna y neonatal, capacitando al personal, dotando de equipos a los centros médicos, y fortaleciendo los programas para el cuidado de los neonatos.



Las cifras



Lama aseguró que tanto la tasa de mortalidad materna como la neonatal están mejorando en el país, pero aún no le satisfacen los números, por lo que este año tienen el objetivo de reducir los decesos de bebés un 25 por ciento.



Dijo que la maternidad San Lorenzo de Los Mina, que es un centro materno infantil de referencia nacional, es una de las que registran más nacimientos de alta complejidad.



Manifestó que el año pasado, el citado establecimiento de salud realizó 8 mil 562 partos, de los cuales 1,442 requirieron cuidados intensivos neonatales. No obstante, resaltó que mantiene una tasa de mortalidad neonatal similar en los últimos cinco años, que ronda el 29.4 y 36.9 por ciento, y la más baja es la registrada en el 2022.

Madres haitianas duplican la morbimortalidad

En el encuentro con los medios, el doctor Mario Lama aseguró que las nacionales haitianas que arriban al país para alumbrar a sus hijos duplican la morbimortalidad de la población dominicana porque son pacientes vulnerables, que llegan a los hospitales en condiciones de salud deteriorada, con trastornos hipertensivos importantes, diabetes, enfermedades infecciosas, así como anemia, y muchas veces acuden sin consultas prenatales.



Dijo que el 33 por ciento de todos los nacimientos del 2022 fueron de bebés de madres originarias de la nación vecina, sin embargo, la mortalidad superó el 50 por ciento.



Asimismo, manifestó que la asistencia a extranjeros haitianos en consultas, cirugías, internamientos, y áreas diagnósticas ronda a nivel nacional entre un nueve y un 14 por ciento de todos los usuarios.



En otro orden, declaró que con el propósito de reducir las muertes en los hospitales, están contratando más personal para mejorar la calidad de la atención. Recordó que en estos momentos tienen abierto un proceso de concurso de oposición en el que ofrecen mil plazas; 500 de especialistas para los hospitales e igual número para centros de atención primaria.