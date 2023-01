La “tripledemia” es una combinación de covid, la influenza y el virus respiratorio sincitial (RSV), que está afectando desde el comienzo del invierno varios países del norte y sur de América, por su alta tasa de contagio.



Este ataque de múltiples virus afecta en la mayoría de los casos a niños menores de cinco años y a envejecientes. Esta nueva ola de virus respiratorios mantiene llenas las emergencias pediátricas de algunos hospitales de varios países del continente.



La tripledemia no es tan grave como la pandemia del covid-19, porque sus síntomas son más leves pero también son de cuidado, aseguraron algunos expertos.



Ministro de Salud



El ministro de Salud Pública Daniel Rivera, declaró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene una alerta de estas tres enfermedades, pero que el virus respiratorio sincitial aún no ha incidido en el país.



Aseguró que la influenza comenzó a impactar, “pero que si la gente se sigue vacunando va a disminuir el impacto. Con relación al covid, expresó que clínicamente es muy leve y no han aumentado los internamientos, aunque el número de caso sí está ascendiendo, pero todo es manejable aún”.

Según lo expuesto por Rivera, esta combinación de virus en un mismo cuerpo aún no se ha detectado circulando en el país.



Especialista



Sin embargo, el neumólogo Carlos Feliz Corporán, declaró que la tripledemia está circulando en el país desde hace más de dos meses y que la covid está combinada no sólo con estos dos virus sino con más de cuatro a la vez.



Feliz aseguró que las autoridades solo dicen que es un virus más y no hablan la verdad con relación a este tema, porque eso afectaría las actividades económicas del país.



Expresó que es lamentable que el país no sepa los microorganismos que están circulando, debido a la ausencia de investigación que hay con relación a la data ofrecida por la Dirección de Epidemiología (Deipi).



«Si las autoridades realizaran continuos levantamientos epidemiológico se podría mantener actualizada la población sobre los microorganismos que circulan en un momento determinado».



Feliz Corporán explicó que el calendario de epidemiología tiene 52 semanas, que en este se deberían de publicar todas enfermedades que son de vigilancia y reportes obligatorios en República Dominicana. “Sin embargo si entras al portal de Deipi, verás que solo está publicada hasta la semana 44 cuando debería estar actualizada hasta la 52, que es la última.



OMS



En cambio, Olivier Ronveaux, Representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en República Dominicana, habló del tema solo a nivel regional diciendo que estas tres enfermedades respiratorias virales van en incremento en la región.



“Los casos de covid van en aumento al igual que la influenza, que en algunos lugares se están presentado fuera de temporada, tal es el caso de Argentina y Uruguay. En cambio que las infecciones por el virus respiratorio sincitial (VRS) también se han incrementado considerablemente en Canadá, México, Estados Unidos, Uruguay, con un impacto especial en niños y bebés menores de un año.



“La covid y la influenza, todos saben que se pueden prevenir con vacunas, las cuales están en el país, pero con respecto al virus respiratorio sincitial se debe de tener cuidado”, dijo Ronveaux.