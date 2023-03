Email it

La República Dominicana es uno de los pocos países que han sido beneficiados con la vacuna que hace frente al cólera, sin embargo, a pesar de la importancia que tiene para frenar la propagación de la enfermedad, hay muchos que se oponen a su aplicación, especialmente padres de menores de edad.



Así lo confirmó la titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), Aida Lucía Vargas, que lamentó que existan jefes de familia que no permitan inocular a los niños en los centros educativos.

“Ha sido un poco difícil vacunar en las escuelas, por la no aceptación de los padres y no entendemos la razón”, expresó.



La especialista señaló que el antígeno de administración oral es fácil de asimilar y otorga una respuesta de inmunidad superior al 85 por ciento.



Asimismo, agregó que ninguno de los más de 30 mil inoculados ha sufrido algún efecto secundario después de la aplicación de la vacuna, razón por la cual reiteró el llamado a los padres para que aprueben la administración del inmunobiológico en todos los espacios donde se está vacunando para disminuir la incidencia de la patología.



Alcance



La especialista informó que las vacunas han mejorado de manera drástica la salud de los seres humanos, bajando la prevalencia de condiciones como el tétanos neonatal, que hace años afectó y quitó la vida a cientos de recién nacidos; así como de la viruela, y la polio, cuyo virus salvaje solo está circulando en Pakistán y Afganistán.



“Salvan vidas y disminuyen las hospitalizaciones, los tratamientos farmacológicos, las complicaciones, la discapacidad, los brotes, epidemias y el ausentismo laboral y escolar”, precisó la funcionaria.



Destacó que el país también tiene la capacidad de evitar otras afecciones como la difteria, el sarampión, la rubéola y la parotiditis (paperas), y la población puede acceder a los fármacos que las previenen de manera gratuita en todos los puntos de vacunación distribuidos por todo el territorio nacional.

El país se acerca a los 100 contagios de cólera

La reactivación del cólera en el país llegó en octubre, y desde entonces se han reportado 88 casos de la enfermedad diarreica. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 63.6 por ciento de los contagios corresponde a pacientes masculinos y el 36 por ciento a femeninas; mientras que el 83 por ciento es dominicano y el resto nacionales haitianos, cuya demanda es mayor a la del brote anterior cuando representaban el seis por ciento de los infectados.