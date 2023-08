Ante las nuevas paralizaciones de servicios hospitalarios retomadas por el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Servicio Nacional de Salud (SNS) llamó a los galenos al entendimiento para resolver el conflicto sin afectar a los pacientes.



Al referirse a la huelga que realizó el CMD el pasado lunes en las clínicas y hospitales, en exigencia de mayor cobertura de los seguros médicos e incremento de honorarios, el director del SNS, Mario Lama, indicó que el reclamo no debería incluir a los hospitales debido a que los galenos cobran por un sueldo mensual y no por servicios prestados.



“Entendemos que no es justo llevar este problema a la Red Pública, ese es un tema de pago entre el sector privado y las Aseguradoras de Riesgos de Salud”, sostuvo.



Destacó que cada día se asisten más de 18 mil pacientes, en consultas en los centros de la Red Pública, quienes se ven perjudicados por estos paros de labores que además afecta la calidad de los servicios en los días sucesivos, al tener que reprogramar las citas médicas.



De su lado, el presidente de la Asociación presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Vargas llamó a los galenos a retomar las negociaciones para encontrar una salida más eficiente a las demandas.



“Siempre hemos planteado que el Colegio Médico Dominicano debe volver a la mesa del diálogo. Se había avanzado mucho, creo que nuestras autoridades han sido suficientemente responsables para ofrecer lo que tienen capacidad de ofrecer y pienso que no se puede afectar el derechos de los más vulnerables”, dijo el representante de Adars como opinión al paro de los servicios de consultas anunciado por el gremio médico.



Vargas, solicitó a las autoridades acelerar el proceso para la solución de las demandas de los galenos. “Como ustedes saben es el Consejo de la Seguridad Social el organismo responsable de dar respuesta a esas demandas de tarifas, honorarios y catálogo”, precisó.