Todos sabemos que no hay garantías en la vida, incluso si puedes prevenir el cáncer de próstata. Sin embargo, eso no significa que estés indefenso. La investigación continúa y, a veces, es contradictoria, pero muchos expertos coinciden en una cosa: adoptar hábitos de vida saludables puede ayudarte a reducir el riesgo y mejorar tu bienestar general.

Así es como se ve eso en la vida cotidiana:



Reconsidera tu consumo de grasas



Algunos estudios han sugerido un posible vínculo entre las dietas ricas en grasas y el riesgo de cáncer de próstata, especialmente cuando se trata de grasas saturadas que se encuentran en la carne roja y los productos lácteos enteros. Aunque la ciencia no es concluyente, reducir tu consumo de grasa tiene otros beneficios como apoyar la salud del corazón y ayudar con el control del peso.



Cómo empezar:



•Cocina con menos aceite o mantequilla

•Elige cortes magros de carne

•Opta por productos lácteos bajos en grasa o reducidos en grasa cuando sea posible

Haz de las frutas y verduras las protagonistas de tu plato



Comer más frutas y verduras es una excelente forma de aumentar la ingesta de antioxidantes, fibra y compuestos vegetales. Estas sustancias importantes presentes en estos alimentos pueden ayudar a proteger tus células del daño. Aunque no se ha demostrado que prevengan directamente el cáncer de próstata, apoyan la función inmunológica y la salud en general.



Prueba esto:



•Incluye una fruta y/o vegetal en cada comida

•Come verduras crudas, rodajas de fruta o batidos como refrigerio

•Busca variedad: un plato colorido significa una mezcla de nutrientes

•Observa de Cerca tu Consumo de Lácteos.



Algunas investigaciones han indicado una posible conexión entre los hombres que consumen grandes cantidades de lácteos y un mayor riesgo de cáncer de próstata, aunque los resultados siguen siendo mixtos. Es importante notar que el posible riesgo, si existe, parece ser bajo. Sin embargo, vale la pena prestar atención al tamaño de las porciones para mantenerte informado y en control de tu salud.



Un cambio sencillo:



•Prueba alternativas de origen vegetal de vez en cuando

•Elige versiones reducidas en grasa

•Sé consciente de cuánta leche, queso y yogur consumes a diario



Mantén tu Peso Bajo Control



El exceso de peso—especialmente la obesidad—se ha asociado con una mayor probabilidad de que los hombres sean diagnosticados con una forma agresiva de cáncer de próstata. Mantener un peso corporal saludable no se trata solo de la apariencia; puede influir en los niveles hormonales y la inflamación, lo que puede afectar el riesgo de cáncer.



Para mantener o perder peso:



•Enfócate en alimentos integrales: frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros

•Controla el tamaño de las porciones y reduce los alimentos con calorías vacías

•Mantente activo la mayoría de los días de la semana

•Muévete con Regularidad



La actividad física no solo tonifica los músculos: también puede mejorar la función inmunológica, regular los niveles hormonales y ayudar con el control del peso. Varios estudios han demostrado que los hombres físicamente activos suelen tener un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata.



Para comenzar:



•Apunta a al menos 150 minutos de actividad moderada por semana (por ejemplo, caminar rápido), o 75 minutos de actividad vigorosa (como correr)

•Incorpora movimiento en tu rutina—sube escaleras, da caminatas, estírate mientras ves televisión

•Consulta con tu médico antes de comenzar un nuevo plan de ejercicios

•No ignorar la relación con el tabaquismo



Aunque la relación entre fumar y el cáncer de próstata no está firmemente establecida, algunas investigaciones sugieren que los fumadores podrían tener más probabilidades de experimentar recurrencia o progresión del cáncer. Si ya tienes cáncer de próstata, fumar podría hacerlo más agresivo.



Si fumas:



•Habla con un profesional de la salud sobre recursos para dejar de fumar

•Considera el uso de reemplazos de nicotina o asesoramiento para mejorar tus probabilidades de éxito



Conoce tu riesgo personal



Los antecedentes familiares importan. Si tu padre, hermano u otro familiar cercano ha tenido cáncer de próstata, tu propio riesgo podría ser más alto. En esos casos, podría recomendarse una detección más proactiva o incluso medicamentos.



Toma acción:



•Habla sobre tu historial familiar con tu proveedor de salud

•Pregunta si es adecuado iniciar un control más temprano o más frecuente

•Considera si los medicamentos preventivos podrían ser adecuados para ti



Conclusión



Aunque no existe una fórmula mágica para prevenir el cáncer de próstata, cuidar tu cuerpo te pone en una posición más fuerte—no solo para prevenir el cáncer, sino para una salud a largo plazo. Los pequeños cambios sostenibles marcan la diferencia. Comienza donde estás, y avanza desde ahí.

Urólogo oncológico y cirujano robótico, con formación en oncología y prostatectomía radical robotica.