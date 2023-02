Email it

La República Dominicana se unirá a la lista de naciones que está vacunando contra la viruela del mono, enfermedad que causó un brote de contagios en Europa y en países de la región el año pasado.



El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, informó ayer que recibieron 5 mil dosis del suero de nombre Jynneos de la casa farmacéutica Bavarian Nordic, a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por una inversión de 31 millones 567 mil 324 pesos.



“Es importante para nosotros porque nos habla de un mecanismo de preparación y respuesta ante una enfermedad a la que todavía seguimos vigilantes”, expresó el funcionario, quien destacó que a nivel nacional no hay casos activos de la patología que causa lesiones en algunas zonas del cuerpo.



Dijo que la vacuna solo se aplicará a grupos priorizados a partir de los 18 años de edad. En ese sentido, indicó que comenzarán administrar el biológico en el personal de salud del hospital militar doctor Ramón de Lara, donde se ha dado atención a los contagiados.



Destacó que también colocarán el antígeno a las personas con trastornos o enfermedades autoinmunes o de inmunosupresión, porque pueden presentar un cuadro de mayor gravedad debido a la afección.

Manifestó que el fármaco está hecho con tecnología de virus atenuado, y a la vez aseguró que tiene pocos efectos adversos.



“Se almacena a una temperatura de hasta menos 50 grados, lo cual el hecho de que tengamos las capacidades post covid de tener refrigeradores de ultra congelación nos da una mayor vida (…), no hay una prisa de aplicación porque la parte de vencimiento puede durar hasta cinco años”, resaltó.



Pérez explicó que se requieren dos dosis para obtener inmunidad y que al igual a como sucede con otros padecimientos como el cólera, las personas que sufrieron la enfermedad no necesitan vacunarse.