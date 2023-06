Email it

Luego de meses con el número de hospitalizaciones de covid-19 en cero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó ayer que seis personas afectadas con el virus están recibiendo atenciones médicas en el hospital Marcelino Vélez Santana.



No obstante, en rueda de prensa la doctora Grey Benoit, encargada de vigilancia de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), destacó que se decidió ingresar a los individuos que residen en el Distrito Nacional para tenerlos bajo una mejor observación, porque son mayores de 70 años y tienen algunas comorbilidades.



Asimismo, manifestó que los pacientes se encuentran recibiendo asistencia en camas regulares, y que el uso de ventiladores, así como las salas de cuidados intensivos permanecen desocupadas.



Declaró que otros hospitales de tercer y segundo nivel como el Vinicio Calventi, el Rodolfo de la Cruz Lora, al igual que el Santo Socorro siguen teniendo espacios para el aislamiento de los infectados con el covid-19.



Del mismo modo, señaló que la población tiene a su disposición las pruebas diagnósticas para identificar la enfermedad, y las vacunas que evitan los contagios de gravedad.



No preocuparse



Benoit detalló que el alza de casos positivos del coronavirus que tiene el país se puede mantener hasta las próximas semanas, pero llamó a la ciudadanía a no alarmarse porque volverán a disminuir como ha pasado con otros picos.



“Estamos en un aumento pero es esperable, comparable con el año pasado para esta misma fecha, quiere decir que el covid está mostrando un comportamiento endémico”, explicó la especialista, al indicar que los contagios se elevarán en ciertas temporadas, por lo que esperan que ocurra lo mismo con la llegada del invierno.



De igual manera, agregó que el coronavirus tendrá un comportamiento ascendente, a medida que aumente la presencia de otras infecciones respiratorias agudas en el territorio.



Dijo que tras realizar 5 mil 894 muestras para detectar el virus, en la última semana también se registraron 777 contagios nuevos y 842 casos activos.



Expuso que la positividad semanal se situó en 24.94 por ciento y la acumulada en 10.97, la cual resaltó continúa siendo la más baja de la región.



Según la doctora, las provincias grandes y de mayor población son las que están presentando una alta incidencia de covid, como el Distrito Nacional, Santiago, Montecristi, y Espaillat.

El comportamiento del dengue y la leptospirosis

En la actividad con los medios también estuvo presente el titular de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, Luis Rosario, que dijo que desde inicio de año el país registra 2 mil 303 casos de dengue, unos 549 menos de los 2 mil 852 que acumulaba el año pasado para mediados de junio. Señaló que la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti le ha quitado la vida a tres personas, y que la leptospirosis que ha causado 191 contagios, a una.