Seis preguntas fundamentales sobre la variante Delta

Uno de los términos más recientes que surgieron de la pandemia es la variante Delta. Esta mutación parece ser más contagiosa que las anteriores y se ha vuelto más común en los Estados Unidos.

Se identificó inicialmente en la India y ya se ha detectado en al menos 85 países.

En el país norteamericano que había liberado algunas pautas de prevención en las personas ya vacunadas, como el uso del barbijo, representa uno de cada cinco casos confirmados de COVID-19.

En una sesión de preguntas y respuestas, el doctor Sean Liu, profesor asistente de medicina y enfermedades infecciosas en la Escuela Icahn de Medicina de Monte Sinaí, dijo que la propagación de esta variante es preocupante debido a la cantidad de personas que permanecen sin vacunar.

Aquellos que se infectan con esta variante presentan un riesgo elevado para los miembros del hogar que no están vacunados y para otras personas con las que entran en contacto, como aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos, que incluyen a aquellos con enfermedades crónicas y ancianos, que no pueden combatir las infecciones tan fácilmente como la mayoría.

Liu es parte del equipo de expertos de Monte Sinaí que están a la vanguardia de la investigación sobre vacunas y tratamientos de pacientes con COVID-19 y ayudan a limitar la propagación del virus en el área metropolitana de Nueva York.

Todos los virus, incluido el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, evolucionarán con el tiempo. Es normal que un virus cambie un poco cuando hace copias de sí mismo o se replica. Estos cambios se denominan mutaciones. El virus con una o más mutaciones nuevas se denomina variante.

Las variantes genéticas de SARS-CoV-2 han estado surgiendo y circulando por todo el mundo durante la pandemia de COVID-19. Hay seis variantes preocupantes que circulan en los Estados Unidos; la variante Delta es una de estas variantes circulantes. La última se detectó por primera vez en diciembre de 2020, y recientemente se ha detectado en más de 80 países y en los 50 estados.

¿Por qué existe una preocupación sobre esta variante?

Las variantes de preocupación muestran evidencia de al menos una de las siguientes cinco propiedades: puede transmitirse más fácilmente de persona a persona, puede provocar una enfermedad más grave (incluido un aumento de las hospitalizaciones o muertes), puede ser significativamente más difícil de combatir por los anticuerpos generados durante una infección o vacunación previa, puede evadir la detección de diagnóstico y los tratamientos o las vacunas pueden mostrar una eficacia reducida contra la variante.

La variante Delta, específicamente, tiene tres de estas propiedades, una de las cuales es una mayor transmisibilidad.

Hay un aumento de 1.6 veces en las probabilidades de transmisiones domésticas para esta variante en comparación con la variante Alpha, también conocida como variante del Reino Unido.

- ¿Por qué es tan importante el tema de la transmisibilidad?

- El hecho de que esta cepa pueda propagarse tan rápidamente significa que una persona tiene una mayor probabilidad de propagar la variante Delta si está infectada.

Como médicos, vemos que una gran cantidad de COVID-19 se propaga entre las familias.

Es muy devastador entre los hogares, y esta variante tiene específicamente esta mayor transmisibilidad dentro de ellos.

Las personas que no están vacunadas realmente están poniendo a los miembros de su familia, o aquellos en su hogar, en mayor riesgo de contraer una enfermedad grave, especialmente si ellos también no están vacunados.

- Para aquellos que están completamente vacunados, ¿la variante Delta representa un riesgo?

Es importante recordar que el objetivo de las vacunas COVID-19 es prevenir infecciones graves, hospitalizaciones y muertes. Las vacunas basadas en ARNm tienen una eficacia de alrededor del 95 por ciento contra la hospitalización por COVID-19, con una o dos dosis.

Los estudios sugieren que la vacuna Pfizer-BioNTech redujo las probabilidades de enfermedad sintomática de la variante Delta, lo que significa enfermarse levemente, en un 36 por ciento después de una dosis y un 88 por ciento después de dos dosis.

Sin embargo, no hay datos disponibles sobre infecciones leves o asintomáticas con la variante Delta en personas completamente vacunadas, lo que significa que las personas pueden infectarse pero no mostrar ningún síntoma.

Además, sabemos que las personas con afecciones médicas subyacentes han muerto a causa del COVID-19, incluso después de estar completamente vacunadas. Como resultado,

¿Y los que no están vacunados?

Si aún no se ha vacunado, debería considerar seriamente hacerlo ahora.

Las personas que no han sido vacunadas tienen un riesgo mucho mayor de enfermarse gravemente o morir de COVID-19, especialmente la variante Delta.

Mientras tanto, las personas que no están vacunadas, o que están inmunodeprimidas, deben continuar usando máscaras, socialmente a distancia para evitar infecciones, especialmente si no conocen el estado de las personas que lo rodean.

Si no está seguro de vacunarse, le animo a que hable con profesionales médicos que puedan brindarle información confiable sobre los beneficios de la vacunación. Actualmente, el 44 por ciento de los residentes de la ciudad de Nueva York de todas las edades no se han vacunado. La distribución de personas que se vacunan no es uniforme.

- ¿Por qué son importantes las vacunas?

- La pandemia de COVID-19 es un problema mundial. Si bien las vacunas están disponibles en los Estados Unidos, la mayoría del mundo sigue sin vacunarse. Y la pandemia persistirá durante meses y probablemente años.

La vacunación es nuestro principal medio para poner fin a la pandemia. Las vacunas son seguras y eficaces.