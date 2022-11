Email it

En una sociedad como la nuestra, con tanta violencia, tantos feminicidios, con tantos entuertos que arreglar, la psicología debería ser decretada de interés nacional.



Así lo considera el sociólogo Juan Miguel Pérez al preguntarle sobre las actuales estadísticas del Ministerio de Educación Superior que reflejan que esa es la carrera que más alumnos de nivel superior tiene y que las mujeres componen el 89% de su matrícula.



Pérez dice que esta nación tiene un problema muy serio que no se reduce a aprender una terapia; si no hay una solución definitiva las profundas desigualdades e injusticias acumuladas generan pobreza de muchas formas.



También explica que la razón por las cuales en áreas como psicología, educación, medicina y enfermería las mujeres son más que los hombres es porque esas áreas están muy relacionada con labores de cuidados y sociedades como la nuestra las han atribuido a roles femeninos.



“¿Por qué mayoritariamente las mujeres son las que están en las aulas y no importa en cuál carrera? Pero sobre todo en carreras dedicadas a la educación, la psicología, porque es una carrera estigmatizada por género”, señala.



“La psicología se supone que es una carrera de cuidado, de atención, de acompañamiento, de responsabilidad en el espacio de las relaciones humanas. Todas esas son calidades propias que se crían y se cultivan dentro del rol femenino que le ha asignado la cultura dominante de este país a la división social del trabajo doméstico”, continúa explicando.



El profesional en el estudio de la vida humana, los grupos y las sociedades explica que en general, el ingreso a los estudios universitarios suele ser femenino porque durante ese tiempo la exigencia social para que los hombres den al veredicto de la sociedad muestras de su masculinidad, de su importancia social, de su competencia, es decir de su capacidad para insertarse en el mercado laboral, es si trabajan.

Educación

Al referirse al ámbito educativo, otra de las carreras más estudiadas, Pérez señaló que en nuestro país existe una carencia de docentes, por lo que a su juicio es comprensible que en las aulas de educación superior las personas vayan a matricularse para cubrir ese déficit.

“En el caso de educación, nosotros necesitaríamos el doble porque en un salón de clases lo adecuado es que tú tengas dos maestros por aula, si creemos en educación y no en un sistema de adoctrinamiento e instrucción a la mera obediencia”, indicó.

Distribución en las cuatro más estudiadas

De los 531,655 alumnos matriculados en los centros de estudios superiores públicos y privados, 354,667 son mujeres, lo que representa el 67%.

Los datos más actualizados del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) dan cuenta que en contabilidad las mujeres son el 71% del estudiantado, en Derecho el 60% y en Educación mención Psicología Educativa y Orientación representan el 90%.