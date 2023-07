Email it

La Asociación Nacional de Trasplantados de Riñón y Hemodiálisis (Antrha) llamó al Gobierno a aumentar la inversión estatal en el Programa de Medicamentos de Alto Costo, para que pueda servir de beneficio a más personas que padezcan una enfermedad catastrófica.



El presidente de la agrupación, Ramón Fondeur, entiende que las autoridades deben duplicar el gasto que tiene el departamento que es manejado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), de 8 mil millones de pesos a 16 mil millones, por la cantidad de individuos que viven en malas condiciones porque sufren de algún tipo de cáncer o esclerosis, y llevan tratamientos que son incosteables.



“Son insuficientes para mantenerlo”, destacó el titular de la asociación que tiene alrededor de 310 miembros, que ayer encabezó una manifestación en las afueras de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) en rechazo de las recientes declaraciones emitidas por el titular de la entidad, Carlos Pimentel, quien dijo que la inversión en dicho programa era insostenible.



Al sostener un encuentro con el funcionario, Fondeur manifestó que conversaron sobre la importancia de eliminar la lista de espera del programa, por la cual aseguró hay actualmente más de 3 mil personas sin acceso a los medicamentos porque están fuera del mismo.



Destacó que no han podido entrar por burocracia, a pesar de que acuden a las oficinas de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo con las cartas y el diagnóstico que avalan la patología por las que pueden recibir los fármacos, con los que podrían tener una mejor calidad de vida de manera gratuita.



“A veces duran seis meses para incluirte o te dicen que no hay espacio, que hay que esperar que uno fallezca o que haya más presupuesto para poderte entrar”, precisó.



Asimismo, manifestó que suelen demorarse en la entrega de las medicinas, sobre todo a las personas que no cuentan con seguro médico, que pueden durar hasta dos y tres meses sin recibir las moléculas con las que pueden tratar la enfermedad que los afecta.



Pide modificar normativa



Fondeur también instó a Carlos Pimentel a que motive la modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, para que las Administradoras de Riesgos de la Salud (ARS), y las de Fondo de Pensiones (AFP), puedan ampliar los beneficios de los trabajadores y empleados públicos y privados.



Se recuerda que la posible reforma de la norma se discute desde hace años en el Congreso Nacional.

Aclaran que el programa no se encuentra en riesgo

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, manifestó que el Programa de Medicamentos de Alto Costo no está en riesgo, al cual aseguró se le han destinado más recursos durante la presente gestión de Gobierno. En la reunión que sostuvo con la comitiva encabezada por Fondeur, señaló que la visión que tienen sobre el mismo apunta a la eficiencia, para que se puedan adquirir los medicamentos que se requieren en el menor tiempo.