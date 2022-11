A medida que se sigue acercando la temporada invernal continúan elevándose los casos de afecciones respiratorias en la República Dominicana, sobre todo los de la influenza tipo A, también conocida como el virus H3N2, porque según el titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), Ronal Skewes, se están registrando entre 10 y 15 contagios semanales.



En rueda de prensa, el galeno declaró que Espaillat y Santiago de los Caballeros son algunas de las provincias que están produciendo más infectados con la enfermedad que suele causar fiebre, tos y secreción nasal.



Manifestó que el territorio nacional sigue bajo los efectos del covid-19, que ha provocado un nuevo aumento en el número de casos positivos.



En ese orden, indicó que la positividad diaria de la condición vírica se ubicó ayer en 12.28 por ciento luego de que se notificaran 200 contagios nuevos.



Agregó que la positividad acumulada aumentó a 2.29 por ciento, al igual que los casos activos que pasaron de 648 a 888 en 24 horas.



Informó que en el país también está circulando el virus sincitial respiratorio, que de acuerdo a especialistas generalmente ataca a las poblaciones extremas, que son los menores de cinco años y los envejecientes.



No obstante, los expertos indican que su virulencia es muy baja y no todos los contagiados llenan los requisitos para ser ingresados en los centros de salud.



Situación es regional



El representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Olivier Ronveaux, explicó que la actual prevalencia de virus respiratorios no es exclusiva de República Dominicana, porque países de la región también están presentando un incremento de afectados con las referidas enfermedades.



“Los casos de covid-19 han aumentado un 17 por ciento en las últimas semanas y también hay aumentos de fallecimientos en América del Sur y Centroamérica”, expuso.



Detalló que Argentina y Uruguay también están siendo atacados por la influenza, mientras que Estados Unidos, México y Canadá tienen una alta incidencia del virus sincitial, para el cual aún no se desarrolla una vacuna.



Sin embargo, sí existe una anticoronavirus y de influenza, que sigue siendo recomendada por las autoridades para combatir un contagio de gravedad.



Salud Pública también invita a las personas con síntomas gripales a usar mascarillas para contener la transmisión de los virus.

Los más afectados son los más pequeños

La población infantil es la que está siendo más afectada con la influenza, por lo que en hospitales de especialidad pediátrica han aumentado las consultas y las hospitalizaciones. El leve repunte del covid-19 también se está haciendo sentir en los centros de salud, y de acuerdo al boletín epidemiológico, hay 13 personas recibiendo asistencia médica en las salas de cuidados regulares y una se encuentra interna en el área de intensivos.