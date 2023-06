Email it

Al no tener un sistema inmune bien desarrollado, los niños pueden presentar mayor riesgo al contraer cualquier enfermedad, sobre todo cuando son respiratorias que suelen impactar de manera negativa a los lactantes.



Esa es la razón por la cual ante la presencia de diversas afecciones virales sobre el territorio, especialistas recomiendan a los padres fortalecer los cuidados en sus hijos, para que eviten las patologías que pueden llevarlos a una unidad de cuidados intensivos cuando no reciben el tratamiento adecuado a tiempo.



En el país hospitales como el Robert Reid Cabral se mantienen recibiendo afectados con influenza, pero la situación todavía no ha alterado la ocupación hospitalaria.



Así lo afirmó ayer el director del centro de salud, Clemente Terrero, al detallar que también están atendiendo pequeños con otros padecimientos infectocontagiosos como el virus H1N1. Sin embargo, indicó que los ingresos de covid-19 están bajo control, debido a que en las primeras horas del lunes solamente había un niño internado.



Asimismo, declaró que con dengue, cuya transmisión proviene de la picadura del mosquito Aedes aegypti, solo tenían tres pacientes.



La sintomatología



Terrero explicó que muchos de los niños que asisten en el hospital con afecciones respiratorias generalmente tienen fiebre, malestar general, deshidratación, falta de apetito y decaimiento.



Del mismo modo, manifestó que cuando tienen un cuadro complicado presentan neumonía o falla respiratoria, que demandan que las atenciones las reciban en cuidados intensivos.



El especialista en infectología llamó a los padres a dirigirse a un centro de salud cuando sus descendientes tengan dichos síntomas para que prevengan una situación de gravedad.



El también médico pediatra, recomienda a la población seguir las medidas dictadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y usar mascarillas, especialmente en los lugares de alta concentración de personas.



Según el doctor Daniel Rivera, titular del órgano rector de la salud, la influenza está ocasionando más internamientos que el covid-19, en ese sentido, considera que la ciudadanía debe aprender a convivir con la enfermedad calificada como endémica, porque estará de manera continua sobre la geografía nacional.



Para el galeno, una de las formas de contrarrestar la pequeña elevación de casos de la patología, es con la aplicación de la vacuna.

Madres que llevan a sus hijos a consultas

El hijo de Yuleisis Contreras ha sido uno de los que sufrieron las afecciones respiratorias que circulan sobre el territorio. La madre tuvo que llevar al pequeño de cuatro años al hospital infantil doctor Robert Reid Cabral luego de que presentara síntomas gripales. Magaly Rodríguez también asistió con su vástago de siete años a consulta, porque no deja de cumplir con las recomendaciones dadas por los expertos debido a que el niño sufre de hemofilia.