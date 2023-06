Toda la región de Las Américas tiene una alta prevalencia de virus respiratorios, pero en el país el que tiene mayor incidencia es la influenza, sobre todo la tipo A, que está por encima incluso del covid-19.



La información la ofreció ayer la doctora Natalia García, asesora del Ministerio de Salud Pública (MSP), que en rueda de prensa indicó que la afección, que también es infectocontagiosa, está llevando a más personas a los hospitales.



La especialista en neumología dijo que la población no puede alarmarse por el leve aumento de contagios de covid-19, sino llevar las recomendaciones de lugar para evitar la enfermedad como el lavado de manos y eludir las aglomeraciones en lugares cerrados.



No obstante, sostuvo que las personas con patologías subyacentes como la diabetes, así como las embarazadas y los mayores de edad, deben tener especial cuidado porque pueden padecer una infección de gravedad.



“Son pacientes en los que cualquier virus puede evolucionar en enfermedad grave”, resaltó la facultativa, que además destacó que ante los síntomas tanto del covid-19 como de otras afecciones respiratorias se puede volver a optar por el uso de las mascarillas.



Reduce niveles



García manifestó que contrario a la influenza, el coronavirus no está causando contagios que requieran hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Asimismo, dijo que en muchos de los pacientes sólo están detectando fiebre, como síntoma cardinal del padecimiento.



Recordó que la vacuna es otra de las herramientas vitales para mitigar el covid-19 y los demás virus que tienen incidencia sobre el territorio.



En el encuentro con los medios, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, declaró que el país todavía cuenta con inmunobiológicos para combatir la condición que pueden ser aplicados a partir de los cinco años.



En ese sentido, el funcionario llamó a los pediatras y neumólogos a recomendar la administración del suero en sus pacientes para que no se originen nuevos contagios.

La OPS emitió alerta por la circulación de virus

La alerta sobre la circulación de varios virus respiratorios en la región la emitió el pasado martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, a pesar del aviso dado por el organismo internacional, el titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), Ronald Skewes, señaló que en el país la situación todavía está relativamente tranquila. Dijo que en lo que va de año también se ha detectado el adenovirus y el virus sincitial.