BARAHONA.- Al celebrarse este lunes el Día de la Enfermería, el director general de la UASD Recinto Barahona, Maestro Manuel Antonio De La Cruz Fernández, resaltó la labor que desarrollan estas profesionales a favor de las personas que acuden a los centros de salud en busca de sanar algunas dolencias.

En ese sentido, De La Cruz Fernández, felicitó a las personas dedicadas a este importante oficio, cuya responsabilidad es contribuir a la salud del paciente bajo su cuidado en diversos contextos de esta rama de la medicina.

La principal autoridad del Recinto universitario, afirmó que estas profesionales, en la cual –recordó- hay hombres que, también, se dedican al ejercicio de la enfermería en la región y el país, es vital y fundamental en los cuidados, así como el seguimiento al paciente.

“En ese su Día, enfermeras, enfermeros no solo felicitamos por la importante labor que ustedes hacen a favor de la salud del o la paciente, sino que, reconocemos en ustedes que la desarrollan con amor, porque cuidar a otras personas, si no desarrollamos esa capacidad de amar, no podríamos llevarla a cabo con el esmero, con la candidez con las que ustedes efectúan cada día este oficio, ya sea en clínicas u hospitales”, expuso De La Cruz Fernández.

A través de una nota de prensa, el director general de esta unidad académica, afirmó que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través del Recinto Barahona, el primero creado por la Primada de América fuera de su sede central, la academia del nivel superior que más contribuciones ha realizado a la enfermería con la formación de cientos de estas profesionales que hoy aportan sus conocimientos a la sociedad, en hospitales y clínicas de la provincia, la región y el país.

“Por tanto, nos atrevemos a afirmar que somos un laboratorio de los y las profesionales de enfermería en esta parte del país, con cientos de graduandos y graduandas en 54 años de fundación del Recinto”, afirmó.

Por último, De La Cruz Fernández, animó a las profesionales de enfermería a seguir desarrollando su trabajo con amor y con la entrega con la que siempre desarrollan sus labores en los distintos centros médicos de la zona Suroeste de la República Dominicana.