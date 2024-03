Realidad neta: los países menos comunicados en todos los planos, los más ignorantes y prejuiciosos uno del otro (de aquí para allá y de allá para acá) son los fronterizos República Dominicana y Haití. Sus partidos y líderes políticos no se visitan ni intercambian nada; sus instituciones estatales no combinan planes ni comparten experiencias; sus empresarios no hacen ningún tipo de alianza; sus intelectuales y artistas no se reúnen; no compiten en entre sí en ningún deporte y sus gobiernos no definen estrategias comunes en los organismos internacionales…(Entonces, no son “países vecinos”, pues son los más distanciados del mundo).