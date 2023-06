No edites tus argumentos para encajar al ritmo de los tiempos, no le pongas corset a tu alma ni le tatúes alas, porque tu plumaje no fue creado con tinta, ni tu rostro con los cristales de un reloj de arena, tampoco necesitas una cola de sirena para batir la olas del momento, no eres el personaje de un cuento ni la fantasía de un magnate, y aunque quienes no te entiendan te maltraten, solo sigue sin pausas hacia tu primavera, porque tienes todo para saltar las barreras que los insensatos crean. No toleran que justamente es “tu manera” la que resuena en la esfera donde sus influencias perecen, que es más que evidente que la pauta divina gobierna tu mente y siendo distinta es como te convertiste en referente.