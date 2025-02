Desde Henry Kissinger, Cyrus Roberts Vance, George Shultz, Hillary Clinton y Mike Pompeo hasta Antony Blinken han pisado suelo dominicano

A propósito de la visita oficial que llevará a cabo el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, el 5 y 6 de febrero en el país, la página Retro de esta semana recuerda algunos de los viajes efectuados por estos representantes estadounidenses en esta parte de la isla.



Con casi 141 años de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y República Dominicana, varios de sus secretarios de Estado han honrado a Santo Domingo con sus visitas, entre ellos, Henry Kissinger, Cyrus Roberts Vance, George Shultz, Hillary Clinton, Mike Pompeo y Antony Blinken.



En esta ocasión nos vamos a centrar en las visitas de Kissinger, Vance y Shultz.



Henry Kissinger



Este secretario de Estado visitó el país el 6 de junio de 1976 durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, por un tiempo de cinco horas. El motivo de su encuentro con el mandatario dominicano radicaba “en el establecimiento de unas más firmes relaciones entre los Estados Unidos y este hemisferio”, informó Kissinger durante una rueda de prensa que realizó en la segunda planta del Palacio Nacional.



Asimismo destacó que la República Dominicana “desempeña un papel central en la zona del Caribe y a su vez reúne características muy similares a otros países pequeños de esta misma región”.



Durante un almuerzo que ofreció Balaguer en honor al representante de la Casa Blanca en la tercera planta del palacio presidencial, afirmó que entre ambas naciones no existía diferencias “de ninguna especie en el orden internacional”.



Agregó además, que se podría considerar esas relaciones como “ejemplo a los demás países de la misma área”.



El jefe de Estado aseguró que la visita de Kissinger se trataba “de un viaje de buena voluntad, cuyo único móvil consiste en la reafirmación de los tradiciones vínculos de amistad que unen a nuestros dos países”.



En respuesta a la cálida bienvenida que recibió el secretario de Estado de los Estados Unidos y su esposa, Nancy de Kissinger, ofreció un discurso del cual copiamos textualmente algunos fragmentos:



“Es un gran honor el poder iniciar mi segundo viaje por este hemisferio, en los últimos cuatro meses, con nuestros amigos en la República Dominicana. El presidente Ford me ha enviado a este viaje para reforzar los lazos especiales que los Estados Unidos sienten hacia las hermanas Repúblicas del Hemisferio Occidental, la importancia que atribuimos al dialogo creciente entre nosotros, y nuestra convicción de que si en este hemisferio no somos capaces de resolver los problemas que surgen entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, resultará muy difícil resolverlos a nivel mundial”.



El secretario de Estado de Estados Unidos aprovechó su visita para hacerle formal entrega al presidente Balaguer de tres campanas que formaron parte, en el siglo pasado del patrimonio histórico de República Dominicana.



De acuerdo con recortes de periódicos de junio de 1976, esas campanas fueron coleccionadas en el país en el año 1890 por el historiador norteamericano Frederick Ober y enviadas a Chicago para ser presentadas en la Exposición Mundial Colombina en 1892 celebrando el cuatricentenario de la llegada de Cristóbal Colón a América.



Cyrus Roberts Vance



Este representante estadunidense vino al país como invitado especial a la toma de posesión del presidente Antonio Guzmán el 16 de agosto de 1978 acompañado de su esposa. Guzmán había ofrecido un almuerzo en honor a Vance en un salón ubicado en la tercera planta del Palacio Nacional. Vance había venido a la juramentación de Guzmán en representación del presidente Jimmy Carter.



Al acto asistieron el vicepresidente de la República, Jacobo Majluta; la señora Renée Klang de Guzmán, esposa del presidente Guzmán; así como el teniente general Dennis P. McAuliffe, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Panamá.



También estuvieron presentes, Andrew Young, embajador de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Robert L. Yost, embajador norteamericano en el país; Abelardo Valdez, administrador Adjunto de la Agencia para el Desarrollo Internacional; así como el vicealmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, secretario de Relaciones Exteriores, entre otros.



Tras finalizar el almuerzo al que no tuvo acceso la prensa, según reseñan los periódicos de la época, el secretario de Estado de EE.UU. expresó: “Ha sido una experiencia conmovedora haber presenciado el traspaso constitucional de mando llevado a cabo en el día de hoy”.



Al tiempo que señalo que el acto histórico demuestra que un pueblo libre puede debatir con éxitos sus problemas.

Henry Kissinger, secretario de Estado de EE. UU y su esposa Nancy mientras descendían del avión en el que llegaron al país.

George Shultz



Este representante de la Casa Blanca piso suelo dominicano el 15 de agosto de 1986 para asistir a la juramentación del presidente Joaquín Balaguer, vino en representación del presidente Ronald Reagan. Shultz llegó en un avión del gobierno estadounidense y fue recibido por el embajador norteamericano en el país, Lowell Kilday; Manuel Bergés Chupani, presidente de la Suprema Corte de Justicia; y el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Manuel Antonio Cuervo Gómez.