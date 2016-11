La oposición logró su objetivo con la Junta

En la lucha por la JCE, el PRM prefirió sacrificar su cuota de un miembro en la JCE para unirse a otros diez partidos de oposición con el compromiso de no designar un representante ante el órgano.



Los partidos de la oposición que llevaron una lucha de más cinco meses para que los que resultaron electos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) para el periodo 2016-2020 fueran personas sin vínculos políticos partidistas, lograron su objetivo con al menos tres de los nuevos integrantes. Julio César Castaños Guzmán, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín no tienen vínculos políticos partidistas.



“Ellos lograron ganar, porque de lo contrario lo que iba a pasar ese que le iban a repetir la anterior Junta Central y yo creo que lograron su objetivo”, expresó el politólogo Freddy Ángel Castro sobre el papel de la oposición en el proceso de selección de los miembros del órgano electoral. Sin embargo, calificó como errática la decisión del bloque de retirarse del diálogo político y dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debió permitir que sus dirigentes se inscribieran para ir a la JCE y consensuar un miembro de su partido.



“Debieron mantenerse dentro del diálogo porque le hubiese ido mejor porque hubiesen podido lograr una mujer en la Junta y sacar los acuerdos para la reforma”, consideró el especialista.



“La cúpula del PRM trazó una estrategia equivocada porque ellos sabían que la decisión iba ser política, debieron permitir que sus miembros se inscribieran y ellos perdieron una cuota porque el PRM trazó una mala estrategia”, dijo.



Argumentó que fue una visión errónea porque el PLD tiene un integrante y el PRD, pero que el PRM se quedó sin nada. “Ahora no tienen a nadie de confianza dentro de la JCE”, consideró.



Ese hecho representa para el PRM que no incidirá en la conformación de las juntas electorales, comisión de la JCE que presidió Eddy Olivares mientras fue miembro del organismo.



Igualmente, no tendrá votos en temas como la conformación de las comisiones que se forman para investigar las solicitudes de nuevos partidos políticos. También en la decisión de compras de nuevas tecnologías para cómputo electoral. En el PRM hay una gran cantidad de dirigentes que no comparten esa estrategia de la cúpula del principal partido de oposición que tiene el país.



Veremos el camino que seguirá bloque opositor



La integración de la JCE es la primera lucha que la oposición libra unida y han anunciado que harán lo mismo para la integración del Tribunal Superior Electoral (TSE), otro de los órganos que ha sido blanco de fuertes ataques por los partidos de oposición en especial el PRM. Todavía falta por ver si esas organizaciones seguirán unidas hasta las elecciones del 2020 para enfrentar al PLD, lo que no ocurrió en el reciente proceso electoral.