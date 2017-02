02/02/2017 12:00 AM - Redacción

Con el paso del tiempo, la ciencia forense se viene fortaleciendo en la República Dominicana. Del Instituto Nacional de Patología Forense llegamos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sin que la población entendiera del todo el nuevo escenario. Nada extraño, porque en el mismo marco del ejercicio de la autoridad en materia criminal o de salud pública, existía una suerte de indefinición respecto a los roles de ambas entidades y su desempeño frente al público.



La cuestión es que hoy está el Inacif para la investigación de las muertes que pueden atribuirse a los delitos o crímenes y por otro lado el Instituto de Patología Forense enfocado en las muertes naturales, súbitas o no, o consecuencia de la gestión hospitalaria.



No se discute el papel que desempeña el Inacif y los recursos que maneja, siempre insuficientes, pero que pese a ello realiza lo esencial en la investigación de las muertes, de los instrumentos utilizados o las sustancias ilegales incautadas o utilizadas.



Nuestro foco se centra hoy en el Instituto Nacional de Patología Forense que es dependencia única del Ministerio de Salud Pública, a través del área de Garantía de la Calidad. Ahora investiga las muertes asociadas a eventos súbitos y aquellas que son de interés epidemiológico, como las muertes maternas e infantiles y las vinculadas a enfermedades infecto contagiosas, como el dengue, la leptospirosis y la malaria, de acuerdo al relato del director del Instituto de Patología Forense, Santo Jiménez Páez, a María Teresa Morel el pasado día 30 a elCaribe.



Con la nueva orientación, el Instituto de Patología podría ayudar a mejorar la prevención de enfermedades que causan las muertes simplemente por el incumplimiento de protocolos de manejo, sea en el ingreso al centro médico, el tratamiento o por las condiciones en que viven la mayoría de las familias.



Si se reafirman los causales de muertes mediante investigaciones sistemáticas post mortem, el sistema nacional de salud pudiera resultar más asertivo en la prevención de las enfermedades que dañan la salud colectiva.



Aunque los gestores del Instituto no lo planteen, probablemente necesitarán de mejores y mayores recursos, humanos, instrumentales y económicos.