Helton De Jesús creciendo con pasos firmes en la música

El productor musical de múltiples artistas Helton De Jesús transita un camino de excelencia en la música, mejorando a diario en todos los aspectos para lograr convertirse sin dudas en referencia para las nuevas generaciones de productores de República Dominicana y el mundo.

Helton quien cumple 23 años en el arte, destacó que gracias A Dios su trabajo de ingeniería de grabación para el disco Generación Radical del grupo Barak el año pasado ha sido uno de sus mayores logros en su carrera porque lo llevo a ser nominado en los prestigiosos premios Latín Grammys del pasado año 2017 en el renglon “Mejor album cristiano en español”, por lo que considero una tremenda distinción en su carrera musical.

Helton expresó que la música es un aprendizaje constante y que su crecimiento ha sido gracias a las oportunidades que le han dado los artistas, tanto del mundo cristiano como el secular, las cuales Dios le ha dado la sabiduria y preparacion de saberlas aprovechar al maximo.

Explico que sus ideas en el plano musical y su percepción y oído le han reservado un lugar especial tambien como Ingeniero de Mezclas en cada una de las producciones que ha producido y tambien colaborado.

Helton indico que su experiencia musical la ha logrado gracias a su incidencia que va desde los temas producidos para Redimi2, Ilegales, Be Crazy, Ariel Kelly, Vanessa y Siry (nominadas en los premios Soberano 2012 en la que ha participado tanto en la produccion musical como en la composicion de todos sus discos) entre muchisimos otros.

Gracias A mi Dios, Yo he tenido el privilegio de haber trabajado para Ilegales y he colaborado como co productor musical junto a mi amigo y colega Antonio Gonzalez en los Premios Soberano, que es la mayor premiación del arte y la comunicación de República Dominicana en los años 2012, 2013, 2014 y 2018 indico Helton.

Sostuvo que la calidad de su trabajo trasciende el mercado cristiano, siendo solicitado por muchos artistas y productores seculares para producir, mezclar sus discos y colaborar con ellos. Entre ellos, Magic Juan de Proyecto Uno, de quien fue director musical por un periodo de tiempo, además ha mezclado los sencillos “Se dice” y “Siempre es de noche” versión acústica para Wason Brazoban.

“Entre mis mas recientes trabajos debo destacar el tema “Mi Estrella”, el cual co-produje musicalmente Junto a León Yamil del grupo Be Crazy, featuring Jhonny Ventura, el mayor exponente de merengue de todos los tiempos, también fui el ingeniero de mezcla de este sencillo que estuvo varias semanas en los primeros lugares de los merengues más sonados del país”, explica Helton.

Helton manifestó la pasión por la música nació́ al tocar la batería, he tocado este instrumento desde la edad de 17 años, y a través del cual Gracias A Dios he tenido el gran privilegio de viajar por toda Latino América con grupos de la talla de Tercer Cielo y Redimi2.