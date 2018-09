Este lunes Monica Lewinsky volvió a estar en el foco de atención mediática, pero no por su escandalosa relación con el expresidente de EE.UU. Bill Clinton, sino por levantarse y abandonar la entrevista que concedía a la presentadora de televisión israelí Levi Yonit, de Israel Television News Company, en una conferencia organizada por esta empresa.

La exbecaria de la Casa Blanca y actual activista contra el ‘bullying’ se disculpó, dijo “No voy a poder hacerlo”, se levantó, dejó su micrófono y se retiró después de que la presentadora le preguntara si esperaba que Clinton le pidiera perdón personalmente.

.@MonicaLewinsky walking out abruptly on @LeviYonit (chief anchor at @NewsChannelIL ) few seconds into her on stage live Interview after being asked: do you still expect a personal apology from Pres. Clinton. “Sorry, i cant do this”. pic.twitter.com/ZN3BiGViwF

— ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) 3 de septiembre de 2018

Posteriormente, Lewinsky detalló a través de su cuenta de Twitter que “existían parámetros claros sobre lo que íbamos a discutir y lo que no”. “De hecho, la pregunta exacta que la entrevistadora hizo primero fue la que me había propuesto el día anterior. Le dije que estaba vedada”, escribió Lewinsky.

Al escuchar la misma pregunta en el escenario, la mujer la consideró un “flagrante incumplimiento” del acuerdo establecido. “Me fui porque es más importante que nunca que las mujeres se defiendan y no permitan que los demás controlen su discurso”, afirmó.

Además de explicar a qué se debió su comportamiento, Lewinsky respondió a aquellos medios que no se demoraron en intentar vender la noticia diciendo en los titulares que cortó la entrevista bruscamente y se marchó furiosa. “No exactamente. ¿Diciendo educadamente que me iba? Sí. ¿Marchándome del escenario tan rápido como podía llevando tacones? Sí”, escribió.

Este miércoles The Hollywood Reporter informó que Lewinsky revelará detalles desconocidos de su escándalo con Clinton en una nueva serie documental: “El ‘Impeachment’ de Bill Clinton”.

Por su parte, desde Israel Television News Company han señalado que en una conversación previa a la entrevista Lewinsky comentó a Yonit que pronto iba a anunciar un gran proyecto en el que revelaría todos los detalles del incidente con Clinton y que por ello no iba a poder abordar el tema ampliamente durante la entrevista, indica Haaretz.

“Le pidió a Yonit que no hiciera pública la noticia. Esta fue una de las razones por las que no respondimos a las acusaciones antes. En definitiva, cumplimos con nuestros acuerdos”, señaló Guy Sudri, editor de un nuevo programa de Israel Television News Company. La empresa aseguró que no habían violado ningún acuerdo con Lewinsky y que se empeñaron en “respetar todas sus peticiones”.