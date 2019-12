Después de 17 años, Rebelde Way vuelve a causar emoción en 2019

La novela tiene un total de 318 capítulos divididos en 139 en la primera temporada y 179 en la segunda

Novela.- El 27 de mayo del 2002 comenzó a emitirse, por primera vez, la novela argentina Rebelde Way producida por Cris Moreno Group y protagonizada por los adolescentes Camila Bordonaba (Marizza Pia Spirito), Benjamín Rojas (Pablo Bustamante), Luisana Lopilato (Mia Colucci) y Felipe Colombo (Manuel Aguirre). La serie llegó a su final en el 2003 con un enorme éxito que quienes lo vivieron hasta la fecha lo recuerdan.

Tras Netflix hacer el anuncio de que será una opción en su plataforma, hoy vuelve hacer el tema de conversación entre sus miles de seguidores que recuerdan muchos detalles.

Desde su anuncio, las redes sociales no dejaron de hablar de ello, y todos aquellos adolescentes (hoy adultos) que no se la perdieron en el 2002 vuelven a revivir la historia del Elite Way School.

Las reacciones no se hicieron esperar y esto fue lo que comentaron algunos de los seguidores.

“Cómo Rebelde Way llegó oficialmente a Netflix después de 17 años, creo que es justo recordar todo lo que generaron los Erreway en su momento”.

“2005: yo esperando salir del colegio para ver rebelde way / 2019: yo esperando salir de la ofi para ver Rebelde Way”.

“Amo Rebelde Way pero odio no poder verla sin analizar hartas cosas que están muy mal. Quiero volver a mi yo de 13 años sin criterio para disfrutarla como antes”.

“Literal volvi a mi adolescencia… viendo rebelde way…”

Además de los comentarios a favor hay que destacar que muchos usuarios señalaron el bullying y la sexualización que muestra la serie.