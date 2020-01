Fausto Mata: soy bien depresivo y no me gusta sentirme solo

El humorista Fausto Mata revela que es una persona depresiva y como le gusta sentirse bien, se refugia en el alcohol.

“Yo soy bien depresivo, no me gusta sentirme solo. En estos momentos estoy muy solo, no tengo pareja y no quiero que nadie se involucre sentimentalmente conmigo porque sé que le va a ir mal”, confesó a la periodista Kenny Valdez, del programa “La Tuerca”, que se difunde diariamente por Telefuturo.

En ese sentido, dijo que no ha pensado retomar a su familia (exesposa e hijos) porque entiende que le haría daño.

Sostuvo que se ha vuelto un hombre bohemio, que anda mucho y que tiene unas que otras “noviecitas”, por lo que reconoció que es necesario mejorar a ese comportamiento.

“Boca de piano”, como también se le conoce al humorista, no descarta la posibilidad de llenar el vacío que lleva consigo, acercándose a Dios, a través de la iglesia.

“A mí no me pesa, hay gente que no creen en Dios, yo prefiero creer en Dios (…) a mí no me hace daño creer que existe, no le hago daño a nadie con eso”, sostuvo Fausto Mata.

Algo que le da tranquilidad al humorista, es que ha aprendido a organizarse en cuanto a lo económico se refiere. En ese sentido se ha dedicado a la compra de apartamentos para dedicarse al negocio de las bienes raíces. También quiere invertir en el teatro.