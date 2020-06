Taxistas se quejan por aumento en precio de combustibles

El aumento consecutivo que se registra en el precio de los combustibles unió esta mañana en reclamo a la Federación de Transporte de Taxis Estacionario (Fenataes), para mostrar su rechazo a las constantes alzas.

El vocero de Fenataes, Antonio Pérez Paulino, calificó de insólito e inoportuno que en medio de un estado de emergencia y la presencia de la COVID-19 en el país, se fijen incrementos del costo de la gasolina y sus derivados.

Dijo que es injustificable que en momentos cuando del barril de petróleo registra un descenso significativo en su precio, en el país se están produciendo incrementos.

“Entendemos que no se justifica estos constantes aumentos en los precios de los combustibles debido a la caída en los precios del barril de petróleo cuyos precios en dólar está entre un 36 y 38 a la compra a nivel internacional”, indicó.

El sindicalista, aseguró que el sector que representa está al borde de la quiebra, ya que no existe una regulación que los ampare, además de que tiene que sobrevivir con los altos costos operativos y mantenimiento de las unidades, debido a los elevados precios de los repuestos, neumáticos, lubricantes entre otros artículos.

“Es por ello, que rechazamos los constantes aumentos en los precios de los combustibles que viene haciendo el Ministerio de Industria y Comercio durante los últimas siete semanas”.

“Reiteramos nuestros reclamos al Gobierno de Danilo Medina, para que dé una explicación del destino de los fondos que tiene acumulado alrededor de 17 mil millones de pesos, mismo que provienen de los dos pesos de los combustibles, al cual este sector de taxis tiene el derecho de recibir para el cambio de nuestras unidades”, agregó.

Pidió al Estado que no aumente más los precios del inflamable, y que con ello la población pueda tener un respiro.

Manifestó además, que desde hace muchos años los trabajadores del transporte no han aumentado la tarifa al usuario, porque entienden que no se le puede cargar más a esta población, porque no lo soporta.

Sostuvo que el sector transporte en sentido general tiene que generar acciones contundentes para frenar esos precios tan alto a los que son obligados a pagar, porque la situación los llevará a la quiebra.

Dijo que los taxistas no figuran en ningunos de los programas de asistencia social. “A pesar de que lo hemos solicitado hemos sido excluido, nos han dejado fuera y eso no se justifica tampoco”.

“Somos un sector de transporte de taxis de los mayores consumidores de combustible y que pagamos muchos impuestos al Estado y merecemos el mismo trato que los demás ciudadanos. En vez de ir en auxilio de los sectores vulnerables lo que están haciendo es golpeándolo más”

En ese sentido, indicó que desde hace mucho tiempo que el Estado está violando la política de que, cuando el petróleo baja de precio a nivel internacional, tiene que bajar el costo de los combustibles aquí en el país. Y que por el contrario, lo que hacen es que congelan los precios.