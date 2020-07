Entrevistado en el programa “Lente Abierto”, conducido por Richard Hernández, el coautor de “Con altura”, reveló que el tema formará parte de una película de Netflix con la que cerraron contrato

Santo Domingo.- El influencer y ganador de un Grammy Latino, Mariachi Budda, confesó que padeció de depresión durante estos meses de la pandemia del Coronavirus debido a que la crisis sanitaria impidió que se lleve a cabo una gira por Europa y el lanzamiento de un nuevo disco junto al destacado artista internacional Nicky Jam.

“Decidí meterme en un régimen, salí de depresión, allí encontré salir de la monotonía, busqué todo lo saludable que se puede encontrar”, dijo tras revelar que ha rebajado con dietas y ejercicios aproximadamente unas 40 libras.

En ese sentido contó que: “A veces uno se deprime, cuando se cierra el telón hay un ser humano detrás. En mi caso, yo pinto muy agresivo, quizás un poco estridente, un poco bulloso, pero detrás de ese personaje hay una persona bastante ñoña, bastante sensible y a veces chocamos nosotros mismos con situaciones de la vida, no estamos preparados para enfrentarlas. Pero he sabido rebasar todo ese proceso”.

Explicó que cayó en depresión en medio de la pandemia del COVID-19 porque todo pasó muy rápido, y para el colmo aconteció en medio de su gira por Europa, por lo que tuvo que salir corriendo antes que cerraran los aeropuertos de República Dominicana. Saliendo de Barcelona cerraron el aeropuerto, luego tuvo que ir a Francia donde cerraron las fronteras, después regresó nuevamente a Barcelona, de ahí a Madrid y así pudo salir, todo eso le provocó estrés al llevar varios días con la incertidumbre de no saber que iba a pasar.

Cuando llega al país tuvo que mandar a su familia una parte a los Estados Unidos y decidió quedarse con su madre y su padre, pero su papá no aguantó el confinamiento y decidió irse. Aurys Pineda, nombre de pila del también locutor, aseguró que se le vinieron muchas cosas arriba al mismo tiempo, ya que acabada de hacer un disco para Nicky Jam, antes de que llegara la pandemia.

Pero no todo ha sido malo para el creador de frases y coautor de la canción “Con Altura” que popularizaran el año pasado Rosalía, J Balvin y Guancho, en la entrevista con el periodista Richard Hernández, en el espacio “Lente Abierto” que se transmite por Súper Canal 33, y que está disponible en YouTube, comunicó que el hit que le mereció un Latin Grammy estará en una película de Netflix.

“En medio de la pandemia le firmamos y la última firma que faltaba era la mía, le firmamos a Netflix, el disco ya está en una película, está también en un juego en Japón, uno de los números uno y China, el tema formará parte de otro videojuego”, apuntó el influencer.