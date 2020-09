Políticos, honestidad, riqueza y pobreza

Hace días el artista Sergio Vargas causó revuelo al afirmar que “poner a un pobre administrar fondos públicos es como poner un gato a cuidar carne”. Es posible que sus palabras hayan sido malinterpretadas, o quizás no quiso expresarse así, o se le zafó el gatillo, pero de que lo dijo, lo dijo.

El merenguero fue crucificado por una opinión pública que ya no perdona pifias. Esto provocó un debate social y político que de seguro jamás imaginó, pues mezcló la ética con las condiciones económicas de la persona, algo que hasta pensarlo es absurdo. El tema alcanzó mayor vigencia por el momento poselectoral que vivimos y por la posición política de Vargas.

Yo prefiero decir: “Elegir a alguien sin trayectoria en el bien, honestidad, capacidad y vocación de servicio para que administre fondos públicos, es igual que colocar un gato hambriento a cuidar carne”. Ricos y pobres hemos tenido por montón mal administrando el erario; y de igual manera pobres y ricos han dado cátedras de seriedad manejando recursos públicos.

La diferencia está en la integridad, no en si llega con los bolsillos llenos o vacíos. Resalto que ser deshonesto no es solo tomar lo ajeno, es, además, asumir un puesto sin estar preparado. Al que no le importa su buen nombre, al que le es indiferente ser una vergüenza para su familia y allegados, al que prefiera dormir atormentado que estar en paz consigo mismo, a todos esos, sean hijos de Machepa o Tutumpotes, los veremos condenados por el juzgador divino y tal vez también por el terrenal.

¿Cuál es el político que prefiero? El término “servicio” debe estar tatuado en su sien y en su alma, por ello lo mencionaré bastante. Creo en el político que en su niñez o juventud ha participado en grupos de apoyo a la comunidad, clubes deportivos, voluntariados, espacios culturales o de formación académica. El político que llega a un cargo público sin esa base reprueba el examen y lo sufrirá el pueblo.

Nadie aprende a servirle al otro de la noche a la mañana y tampoco esa materia se estudia o se compra en cualquier esquina. “Servirle al prójimo” es un estilo de vida que nace y se desarrolla temprano en nuestras conciencias y corazones y debe ser alimentado con frecuencia para que no se debilite o incluso desaparezca.

Me alegro que Sergio Vargas haya alterado a muchos con su frase. Podemos aprender bastante de ella, en especial, resumiendo, estar claros, con una convicción de acero, de que la honestidad en la política no tiene que ver con “tener o no tener”, pero sí con “ser o no ser”.