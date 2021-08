Acusado de matar a Jésica llama a Sabana de la Mar irse a huelga

Yondel Óscar Díaz (Koki) principal sospechoso de la muerte de Jésica Marie Contreras y Ronny Severino (Chaleco), acusó al dueño del negocio de repartir 300 mil pesos entre autoridades para borrar evidencias que lo desligan del doble asesinato.

Volvió a llamar al pueblo de Sabana de la Mar a hacer una huelga para que aparezcan los videos, que será finalmente lo que revele quien mató a Jésica y a "Chalequito".

Dijo que Afree, dueño del Kan Drink, a quién dice es hasta su primo, lo desliga a él del caso.

Llamó al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, a que en "vez de ofertar 500 mil pesos por su captura, debe exigir y meter preso al dueño del negocio, para que busque los videos".

"Si se hubiese armado un lío en el negocio que desbarata la fiesta, de una vez salen los vídeos, para exigir el pago de los daños", dijo.

"Por eso yo quiero aparezcan los vídeos, porque esa es la única forma, la única vía que puede declarar la inocencia de quienes no participamos en eso", explica en un video que se hizo y puso a circular en las redes.

Se quejó de que en la fiesta donde murió Jésica había 200 personas, pero que ahora nadie aparece para ir a testificar lo que pasó.

"Yo no soy una mansa paloma, pero nunca he estado preso por robos, ni por ninguna delito, entonces no sé porque él pueblo no exige, el jefe de la policía que investigue, porque yo no quiero ser una víctima y quieren cantarme 30 años para cerrar el caso, porque eso es lo que quieren", enfatizó.

En el video dejó escuchar un audio donde supuestamente el dueño del negocio, dijo que fue al banco a buscar 300 mil pesos para resolver para que el negocio no sea cerrado.

Sostuvo que buscan que él se entregue para matarlo y dejar el caso cerrado.