Con 1.8 metros de altura, Mac McClung, que solamente ha jugado dos partidos en la NBA en toda su carrera, arrasó en el concurso de donqueos del Juego de Estrellas, celebrado este fin de semana.



McClung firmó una actuación espectacular y asombrosa: hizo sus cuatro donqueos en el primer intento, logró la máxima puntuación en tres de ellos (50 puntos) y se quedó muy cerca de una actuación perfecta si no hubiera sido porque una de sus intentos se quedó en solo 49.8 puntos.



“Es genial. Me siento verdaderamente bendecido y agradecido a la NBA por darme esta oportunidad”, dijo McClung, que se había convertido en el primer jugador de la liga de desarrollo G-League en disputar el concurso.



Además se comprometió a regresar el año que viene a un concurso de donqueos que en los últimos años ha perdido mucho tirón entre los aficionados a la NBA.



De 24 años, McClung hasta el momento solo ha jugado dos partidos en la NBA: uno con los Lakers y otro con los Bulls (ambos la temporada pasada). McClung se impuso en la final a Trey Murphy III (New Orleans Pelicans), quien también se quedó sin palabras ante las diabluras de este ‘bajito’ rubio prácticamente desconocido para el gran público.



Asimismo, Damian Lillard ganó el concurso de triples, mientras que Utah Jazz, con sus jugadores Jordan Clarkson, Walker Kessler y Collin Sexton, ganó el concurso de habilidades, al llevarse dos de las tres competencias.