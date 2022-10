MIAMI. El alero de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, entiende el microscopio bajo el que está cuando se trata de lesiones. Es por eso que cuando salió de la derrota de pretemporada del miércoles ante Miami 120-103 con dolor en el tobillo izquierdo, sabía que esperar en las redes sociales incluso antes de mirar su teléfono.



“Twitter ya hizo lo suyo”, bromeó Williamson. “Aparentemente son los médicos”. A Williamson le resultó fácil bromear ya que evitó una lesión grave. Williamson y su entrenador, Willie Green, esperan que avance día a día. Fue retirado del juego por precaución tras anotar 11 puntos en poco menos de 11 minutos de trabajo. “Fue una de esas cosas en las que sucedió y volví a aparecer”, dijo Williamson. “Jugué unos minutos después de eso, me sentí bien. Luego me enviaron a la parte de atrás solo para verificar dos veces. Queríamos mirarlo, le pedimos a un médico que lo revisara y solo le dije que tenía un poco de dolor. Y personalmente me siento bien. No fueron malas noticias de los médicos”.