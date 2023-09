Bartolo Colón no ha lanzado en un juego de Grandes Ligas desde el 2018, cuando estaba con los Vigilantes de Texas.



Cinco años después, el ex lanzador dominicano de 50 años anunció ayer oficialmente su retiro del béisbol como miembro de los Mets antes del último juego de la serie contra los Rojos en el Citi Field. Colón, que tiene el récord de más victorias para un lanzador latinoamericano con 247, tuvo mayor éxito con Cleveland y los Angelinos, pero quería terminar su carrera como un Met. Dijo que los fanáticos de Nueva York lo hicieron sentir como en casa.



“Estoy agradecido con la organización de Cleveland, porque son los que me dieron la oportunidad y el inicio de mi carrera. Si fuera por mis padres y el resto de mi familia, probablemente querrían que me retirara en Cleveland. La afición de Nueva York fue la que más me aceptó y apoyó. Por eso me sentí muy cómodo aquí”, dijo.