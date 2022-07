Email it

Fue presentado ayer dirigente del equipo de RD para el Clásico Mundial

Su nombre circuló bastante durante los últimos días en las redes sociales para ocupar el puesto de dirigente del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol de 2023. Se trata de Rodney Linares, quien ayer fue oficializado para ese cargo.



Linares, ya conocido por haber dirigido en la pelota otoño-invernal dominicana con la Estrellas Orientales, Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas, y en la actualidad ser el coach de la tercera base de los Rays de Tampa Bay, calificó de “privilegio” su nombramiento.



“Esto no es un reto, es un privilegio poder representar a mi país por primera vez la cual tomo con mucho amor”, dijo Linares, quien tendrá el número 23 en la parte trasera de su chaqueta. “Agradezco a cada uno de los jugadores que me han llamado para felicitarme y que han dicho quieren estar presentes para este torneo”, agregó. Linares fue presentado por el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, y el gerente del equipo, Nelson Cruz, a quienes agradeció la oportunidad.



“Gracias Dios, gracias señor presidente de la Federación de Béisbol y también a Nelson Cruz por esta brillante oportunidad. Es un orgullo para mí ser parte de este equipo. La meta es ganar el Clásico Mundial”, manifestó. “Debemos conformar el mejor conjunto posible, pues nuestra gran misión es ir en busca de conquistar la corona, tal como ocurrió en el 2013”, agregó.



De su lado, Nelson Cruz manifestó que la selección de Linares se debe a que es una persona que está activo en una organización de las Grandes Ligas y que conoce de cerca la mayoría de los jugadores dominicanos que en la actualidad militan en las Mayores, así como tener experiencia en el manejo de la sabermetría o manejo de números.



“La elección no fue fácil”, señaló Cruz. “Teníamos mucha tela por donde cortar. Teníamos muchas opciones, pero al final del día entiendo que es la correcta. Conozco a Linares cuando pertenecía a la organización de los Rays de Tampa. Conozco su ética de trabajo y su disciplina, puntos que estábamos buscando en un dirigente”, agregó.



Sobre el cuerpo técnico que estará acompañando a Linares se anunció que será en los próximos días que serán dados a conocer.