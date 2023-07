Email it

El venezolano Elías Díaz, que pegó un jonrón de dos carreras, fue seleccionado el JMV del clásico de media temporada

Elías Díaz disparó anoche un jonrón de dos carreras frente a Félix Bautista en el octavo capítulo, y la Liga Nacional cortó una racha de nueve derrotas en el Juego de Estrellas, al superar 3-2 a la Americana.



La Nacional no ganaba desde 2012, cuando se impuso por 8-0 en Kansas City. Esta vez lo logró gracias a un cátcher venezolano, que en consecuencia se convirtió en el primer pelotero de los Rockies en obtener el premio al Jugador Más Valioso del clásico de mitad de campaña en la historia. Díaz, a quien Pittsburgh no extendió el contrato al concluir la campaña de 2019, encontró un lanzamiento con cuenta de 2-2 por parte del taponero dominicano de recta potente. La pelota viajó a las profundidades del jardín izquierdo para dar la ventaja al Viejo Circuito.



El venezolano fue el único representante de Colorado y apareció por primera vez en el Juego de Estrellas. Ha conseguido nueve vuelacercas en esta campaña, pero no lograba uno desde el 23 de junio, cuando enfrentó a los Angelinos de Los Ángeles.



“Esto significa mucho para mí y para mi familia”, comentó. “Estar en el Juego de Estrellas es algo asombroso para mí”.



El dominicano Camilo Doval (Gigantes de San Francisco) lanzó un episodio y facturó dos ponches para llevarse la victoria. La derrota fue para el también dominicano Félix Bautista (Orioles de Baltimore), que permitió dos vueltas en un tercio de entrada.



Por la Liga Americana, el dominicano Carlos Estévez (Angelinos), el cubano Yennier Cano (Orioles) y el venezolano Pablo López (Mellizos) lanzaron una entrada en blanco, de dos ponches cada uno, y el curazoleño Kenley Jansen completó un tercio sin anotaciones.