El dominicano fue colocado en Licencia Administrativa, mientras su caso continúa bajo investigación

Wander Franco no se unirá a los Rays de Tampa Bay cuando regresen al Tropicana Field la noche del martes, ya que el campocorto dominicano fue colocado en licencia administrativa hasta nuevo aviso, gracias a un acuerdo entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA) la mañana de ayer.



Los Rays y Franco, quien asistió este año a su primer Juego de Estrellas, habían acordado mutuamente que fuera colocado en la lista restringida el 14 de agosto, un lapso que se extendió hasta el lunes. MLB y, de acuerdo con informes publicados, las autoridades de la República Dominicana, han empezado a investigar los mensajes en las redes sociales que afirman que el jugador de 22 años había estado en una relación inapropiada con una menor de edad.



MLB emitió la mañana de ayer la siguiente declaración: “Según un acuerdo entre MLB y la MLBPA, Wander Franco ha sido colocado en Licencia Administrativa hasta nuevo aviso, mientras MLB continúa su investigación en curso. La Licencia Administrativa, que entra en vigencia inmediatamente, no es disciplinaria bajo la Política Conjunta sobre Violencia Doméstica, Asalto Sexual y Abuso Infantil. Volveremos a ofrecer comentarios en el momento apropiado”.



Poco después del anuncio de MLB, los Rays emitieron su propio comunicado: “Apoyamos la decisión de Major League Baseball de poner a Wander Franco en licencia administrativa. Los Rays de Tampa Bay están dedicados a mantener altos estándares de integridad, tanto dentro como fuera del terreno. Agradecemos la comprensión y la paciencia de nuestros aficionados y seguidores mientras continúa esta situación. No haremos más declaraciones sobre este asunto hasta que MLB complete su proceso”.



La Licencia Administrativa no se considera un castigo. Bajo la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil negociada colectivamente por MLB y la MLBPA, los jugadores en licencia administrativa continúan recibiendo su salario y tiempo de servicio en las Grandes Ligas.



El club continuó pagándole a Franco su salario de dos millones de dólares mientras el jugador estaba en la lista restringida la semana pasada, parte de la extensión garantizada de 11 años y US$182 millones que firmó después de la temporada del 2021.



Tras anunciar la inclusión de Franco en la lista restringida, los Rays emitieron un comunicado en el que dijeron lo siguiente: “Apoyamos cualquier medida que tome la liga para comprender mejor la situación. Por respeto a todas las partes involucradas, no tenemos más comentarios en este momento”.

Negó las versiones mediante un Live

Franco, quien jugó por última vez el 12 de agosto, negó las acusaciones en un vídeo de Instagram Live grabado en el clubhouse de los Rays antes del juego del 13 de agosto en el Tropicana Field. No ha emitido ninguna declaración ni ha hablado públicamente desde entonces, y no viajó con el equipo la semana pasada. Al parecer, ha contratado a un abogado en los Estados Unidos y a un asesor jurídico en la República Dominicana. Los Rays comenzaron la noche de ayer una estadía de seis juegos en casa cuando enfrenten a los Rockies.