El derecho dominicano lanzó anoche siete entradas de una carrera en la paliza de Milwaukee ante Colorado

Freddy Peralta ponchó ayer a 13 para igualar el récord de su carrera y permitió solo un hit en siete entradas en la paliza de 12-1 de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Rockies de Colorado.



Sal Frelick, de Milwaukee, se fue de 3-2 con un jonrón de tres carreras, anotó tres veces y tuvo cuatro carreras impulsadas. Brice Turang y Tyrone Taylor también fueron a lo profundo. William Contreras bateó de 5-3, anotó dos veces y tuvo tres carreras impulsadas.



Peralta (8-8) concedió un jonrón a Ezequiel Tovar con un out en el primer episodio, pero no dejó que nadie más se embasara. Peralta retiró a cada uno de los últimos 20 bateadores que enfrentó.



Esta marcó la segunda vez en sus últimas tres aperturas que Peralta registra 13 ponches. También lo hizo en una victoria de 3-0 sobre los Rojos de Cincinnati el pasado 26 de julio. El dominicano permitió solo un hit y no dio base por bolas a un solo bateador en cada uno de esos juegos. La otra actuación de Peralta con 13 ponches se produjo en su debut en las Grandes Ligas el 13 de mayo de 2018. Peralta llevó a los Cerveceros a una victoria por 7-3 en el Día de la Madre en Colorado esa tarde con su madre en las gradas.



Peter Lambert de Colorado fue tan efectivo como Peralta desde el principio. Lambert (2-3) estuvo a un strike de salir de la cuarta entrada con una ventaja de 1-0 y un juego sin hits intacto hasta que todo se vino abajo para él. Los Cerveceros recolectaron cinco hits seguidos con dos outs para tomar la delantera 5-1, y sacaron a Lambert del juego en el proceso.



Dodgers responden con trueno



Mookie Betts sonó un Grand Slam para coronar un racimo de ocho carreras en la cuarta entrada para que los líderes del oeste en la Liga Nacional, Dodgers de Los Ángeles, aturdieran a los Padres de San Diego, por 13-7 al ganar por sexta vez en siete juegos. Betts en cuenta de 3-0 desapareció entre el jardín izquierdo y central un lanzamiento de Seth Lugo (4-6), para su cuadrangular 31 de la campaña que les dio a los Dodgers una ventaja de 8-5.



San Diego anotó cinco carreras ante Tony Gonsolin (7-4) en el tercer episodio, pero esa ventaja se esfumó después de nueve bateadores en la cuarta entrada, incluido un doblete de dos carreras de Jayson Heyward.



Los Dodgers anotaron cinco carreras más en el sexto tramo, con un cuadrangular solitario del puertorriqueño Kiké Hernández, y un doble productor de dos carreras por parte de Max Muncy. Fue el sexto Grand Slam en la carrera de Betts, y el 11mo de la temporada para los Dodgers que igualan dicha marca de temporada.



Jonrones elevaron a los Rojos



Christian Encarnacion-Strand y Joey Votto conectaron jonrones en lanzamientos consecutivos del dominicano Eury Pérez en la cuarta entrada y los Rojos de Cincinnati pusieron fin a una racha de seis derrotas al contener a los Marlins de Miami con la victoria por 5-2.



bles y dos empujadas por Cincinnati, que mejoró a una foja de 10-14 desde el descanso por el Juego de Estrellas. Con sus seis derrotas en fila empataron su racha más larga de la campaña de los Rojos, que se mantiene en los puestos de postemporada. El novato de Cincinnati Brandon Williamson (4-2) ponchó a un máximo de carrera de nueve en 6 2/3 entradas. El zurdo permitió una carrera y tres hits.



Azulejos salieron airosos



Cavan Biggio pegó un jonrón de dos carreras para abrir el marcador en la octava entrada después de que Toronto se quedó sin el abridor Hyun Jin Ryu por una lesión en la rodilla para que los Azulejos vencieran por 3-1 a los Guardianes de Cleveland. Biggio bateó la bola 415 pies sobre el jardín central frente al relevista dominicano Enyel de los Santos (4-2) y con anotación de Daulton Varsho. El novato de los Guardianes Gavin Williams sólo le permitió a Toronto un imparable en los primeros siete innings. Williams terminó ponchando un máximo de temporada de 12.



Ryu recibió un golpe en la rodilla con una línea del dominicano Óscar González y que resultó en el último out de la cuarta. Ryu tuvo que salir con un golpe en la rodilla en su segunda apertura desde que se sometió a una cirugía Tommy John en junio 2022.