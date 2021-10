Pujols: “Mi tiempo de retirarme no ha llegado”

Alberto fue presentado ayer por los Leones del Escogido de manera oficial

Albert Pujols espera jugar pronto con los Leones. Lo que por ahora está lejos es su retiro de la pelota. Así lo dejó claro ayer el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en la conferencia de prensa que marcó su introducción formal como integrante de los Leones del Escogido.

“Mi tiempo de retirarme no ha llegado”, dijo Pujols a los medios presentes en el llamado Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya, en una actividad que comenzó varios minutos después que el reloj marcara las seis de la tarde.

“¿Por qué debo retirarme cuando es otro que lo dice? Yo me retiro cuando yo sienta que no pueda jugar”, manifestó el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

El Escogido obtuvo a Pujols en una transacción que avanzó bastante el martes por la noche, tal y como reportó elCaribe, y que se hizo oficial antes del mediodía del miércoles. A cambio, la escuadra escarlata cedió a los Gigantes, el equipo que seleccionó al primera base y designado en el sorteo de 2002, al conocido lanzador zurdo Edward Paredes y al por igual veterano jardinero Melky Mesa.

“Esto ha sido una bendición. Es la oportunidad que he estado esperando por muchos años. Gracias a Dios por la oportunidad.

Desde niño siempre quise jugar en el Estadio Quisqueya. Es un sueño hecho realidad”, dijo sobre la oportunidad que le llega, a los 41 años, de uniformarse para el equipo que siguió en su infancia.

“Lo prometí, antes de que me retirara iba a jugar aquí. Eso no quiere decir que me vaya a retirar todavía”, expuso el ganador del premio al Novato del Año en 2001 con los Cardenales de San Luis.

Si fuese por Pujols, que terminó en la pasada contienda con el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles, debutaría de inmediato, pero debido a las reglas de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) habrá que esperar a la semana entrante.

Junto a Pujols estuvieron en la mesa principal el gerente general del Escogido, José Gómez Frías; Eduardo Najri, alto ejecutivo de la escuadra, y Junior Noboa, el comisionado nacional de béisbol quien dio la autorización para que su retirado número cinco en las filas de los melenudos pueda ser usado por Pujols.

Durante su carrera de 21 temporadas en las Mayores, Pujols ha conectado 3,301 imparables, de los cuales 679 son cuadrangulares y 672 dobles. Ha remolcado 2,150 carreras y su promedio de por vida es de .297.