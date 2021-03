Robles, a la conquista del Guante de Oro

Dice a elCaribe que ese premio es lo que más anhela en el béisbol. Espera retomar la agresividad en su juego

Víctor Robles está decidido a dar el salto, a poner en escena durante un período consistente de tiempo lo que dice el reporte de los escuchas sobre su talento.

Es un jardinero con sobrada calidad defensiva, lo que incluye la velocidad para también crear situaciones en las bases. Debe trabajar en su disciplina en el plato, uno de los obstáculos que le han impedido desplegar todo su potencial en las Grandes Ligas.

“La meta es estar saludable todo el año, eso es lo primero. Le pido a Dios que me mantenga en salud”, dijo Robles a elCaribe en una entrevista en vivo por la red social Instagram desde su residencia en Florida, donde entrena su equipo, los Nacionales de Washington.

“En segundo lugar quiero tratar de conquistar el Guante de Oro, que es lo que más anhelo en el béisbol”, indicó el patrullero, de 23 años de edad, quien ya fue finalista para el premio en 2019.

Durante la conversación, Robles detalló un punto importante de su preparación desde el punto de vista mental. “Para mí, yo soy mi competencia, debo superarme yo cada día. En eso es que me enfoco. No en que me comparan con tal jugador o debo hacer lo que otro hace. Pienso diferente”, dijo.

Por eso es que cree que logrará muchas metas en 2021 con los Nacionales. Ya Robles conectó 17 jonrones en 2019 y entiende que puede superar esa cifra por mucho. “Claro que sí, gracias a Dios tengo la habilidad para conectar 20, 25 jonrones y puedo dar un susto y conectar 30 jonrones, pero no me enfoco tanto en el poder, aunque sé que lo tengo el poder, pero el juego mío es el juego rápido, el juego pequeño, tratar de estar en base para hacerle daño al equipo contrario y ayudar a mi equipo a ganar juegos. En eso es que me concentro”, explicó.

En ese 2019, bateó para .265 con 65 remolcadas, 33 dobles y 28 bases robadas. Washington se coronó en la Serie Mundial tras vencer a Houston.

Robles espera este año ser más agresivo, pero consciente de que necesita tomar más bases por bolas. “Siento que he perdido un poco la agresividad ya estando en Grandes Ligas”, dijo el nativo de Santo Domingo Este, cuyo debut fue en 2017 con apenas 20 años de edad.

“Estoy tratando de volver a ser quien era, de ser más agresivo, aunque la meta de coger más bases por bolas es muy buena porque te sube el porcentaje de embasarse y es algo que hoy en día todo el mundo quiere a un jugador que se embase mucho.

Estoy consciente de eso”, añadió el patrullero central. De por vida, en cuatro campañas, tiene 211 ponches y 48 bases por bolas, algo a mejorar, especialmente si desea mantenerse como el primer bate del equipo el año entero.

Entiende los Nacionales pueden ser campeones

A pesar de que la División Este de la Liga Nacional está marcada por una fuerte competencia, con equipos como los Bravos de Atlanta, Marlins de Miami y los mismos Mets de Nueva York, Robles entiende que los Nacionales tienen la madera para ser campeones. “Si estamos saludables podemos ir a la Serie Mundial y ganarla. Tenemos buen picheo y jugadores de calidad para echar la batalla y ganar de nuevo. Sé que estamos en una división dura, pero este equipo tiene todo para ganar, podemos competir con cualquiera”, dijo el integrante de la escuadra campeona de la contienda de 2019.