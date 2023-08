Email it

El zurdo pintó de cero a los Guardianes. Es el tercer juego sin hits ni carreras en 2023 y el quinto de Houston desde 2019

La noche de ayer será recordada como una de las mejores fechas en la historia de la franquicia de los Astros, y no tendrá mucho que ver con el hecho de que el club adquirió nuevamente a Justin Verlander justo antes de fecha límite de cambios.



El dominicano Framber Valdez se convirtió en el primer lanzador zurdo en la historia de la franquicia en limitar a los Guardianes a un boleto a la vez que enfrentó al mínimo de 27 bateadores en la victoria de los Astros por 2-0 sobre Cleveland en el Minute Maid Park. También calificó como un “Maddux”, porque el abridor estelar necesitó apenas 93 pitcheos para completar el no-hitter.



Valdez, que está en la conversación para el Premio Cy Young de la Liga Americana, galardón que Verlander se adjudicó en el 2022, no permitió que corredor alguno se embasara hasta ceder un boleto para empezar el quinto inning, pero quedó borrado por una doble matanza que le puso fin a la entrada.

Fue el no-hitter número 16 en la historia de los Astros y el primero del club de juego completo desde que Verlander lanzó su tercer juego sin hit ni carrera el 1 de septiembre del 2019 en Toronto.



Los dos sin hit anteriores que los Astros habían registrado fueron combinados, incluido el de la Serie Mundial de 2022, y el último que tuvieron en casa, el Minute Maid Park, fue el 3 de agosto de 2019, con cuatro lanzadores ante los Marineros de Seattle. Verlander y Valdez nuevamente encabezan una rotación que podría hacerse sentir en la lucha por la postemporada.



Valdez es el segundo lanzador que tira un no-hitter individual esta temporada, después del juego perfecto de su compatriota Domingo Germán por los Yankees a finales de junio. Asimismo, es el noveno dominicano que lanza un no-hitter en las Mayores. Juan Marichal, en 1963, se convirtió en el primer criollo en no permitir hits en un partido completo con los Gigantes de San Francisco. Sucedió el 15 de junio ante Astros de Houston. Marichal otorgó dos boletos y ponchó a cinco bateadores en la victoria 1-0 ante Houston.



Se une también a Ramón Martínez (1995), José Jiménez (1999), Ubaldo Jiménez (2010), Francisco Liriano (2011), Ervin Santana (2011), Edinson Vólquez (2017) y a Domingo Germán (2023). El pasado 28 de junio, Germán lo hizo en la Gran Carpa en la victoria de los Yankees de Nueva York sobre los Atléticos de Oakland.



Freddy Peralta ganó el séptimo



Brice Turang y Joey Wiemer conectaron sencillos consecutivos de dos carreras como parte de una cuarta entrada de cuatro vueltas, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-4 a los Nacionales de Washington para romper una racha de cuatro derrotas. Milwaukee comenzó el día a un juego y medio detrás de los Rojos de Cincinnati en la División Central de la Liga Nacional y empató con los Diamondbacks de Arizona y los Marlins de Miami por el tercer puesto de comodín.



Los Cerveceros ya habían agregado al primera base Carlos Santana desde los Piratas de Pittsburgh y al jardinero Mark Canha de los Mets de Nueva York antes de la fecha límite de canjes.



Treinta minutos antes de la fecha límite, Milwaukee agregó al relevista zurdo Andrew Chafin de Arizona por el derecho Peter Strzelecki.



Freddy Peralta (7-8) obtuvo su segunda victoria desde el 21 de mayo, al permitir tres carreras en seis entradas. Ponchó a siete en su primera salida desde que igualó su récord personal con 13 ponches el pasado miércoles contra Cincinnati.



Alcántara salió sin decisión



Nick Castellanos disparó un jonrón de dos carreras que rompió la igualdad en la novena entrada, para que los Filis de Filadelfia se impusieran 3-1 sobre los Marlins de Miami.



Castellanos, atorado en un bache en el que se había ido de 68-8 en la segunda mitad de la campaña, prendió un slider del taponero David Robertson y colocó la esférica del otro lado de la cerca, entre el jardín izquierdo y el central, para coronar el ataque de tres anotaciones en el inning. Robertson (4-3) relevó al abridor dominicano Sandy Alcántara y regaló de inmediato un boleto a Kyle Schwarber. Tras un ponche, Bryce Harper sacudió un doble al jardín contrario para empujar desde la inicial al corredor emergente Jake Cave. Alcántara, que había logrado su segundo juego completo en su apertura anterior, limitó esta vez a los Filis a cuatro imparables durante ocho episodios en blanco.



En otro juego, Nick Castellanos disparó un jonrón de dos carreras que rompió la igualdad en la novena entrada, para que los Filis de Filadelfia se impusieran es 3-1 sobre los Marlins de Miami. El dominicano Gregory Soto (3-4) resolvió el octavo capítulo sin aceptar carrera. Su compatriota Seranthony Domínguez cerró con una novena entrada perfecta para conseguir su primer salvamento.