Santo Domingo, Rep. Dom.- Abril iniciará vibrante, los días 5 y 6, con el desempeño en las tablas de las instalaciones del Colegio Bilingüe New Horizons con la versión 2024 de la Copa de baloncesto Roberto Eduardo Mata, in memoriam.

Ocho equipos colegiales clasificados del March Madness del centro educativo se disputarán los primeros lugares de la competencia: New Horizons Blue, New Horizons Orange, ABC, Cicre, Look At Me, Colegio Bautista Cristiano, Luis Muñoz Rivera, Dominico Americano; dando paso a las competencias de los 4 equipos de adultos, compuestos por egresados, padres y docentes.

La información fue ofrecida en un encuentro efectuado en las instalaciones del Colegio Bilingüe New Horizons, ubicado en el sector de Bella Vista, y estuvo encabezado por su directora académica, Priscilla Garrido, profesores, alumnos y miembros de la familia Mata.

El evento anual, que inició en el 2018 como un homenaje a la memoria de Roberto Eduardo Mata y que es organizado por la familia Mata López y el Colegio Bilingüe New Horizons, ha concitado a cientos de familias de egresados y amantes del baloncesto que se dan cita cada año en esta fiesta deportiva.

“Para nuestra familia y la del New Horizons, esta copa representa el espacio idóneo para celebrar la vida, la fraternidad y la solidaridad mientras promovemos el deporte; además, queremos continuar apoyando el desarrollo de nuestros chicos con la donación de dos computadoras a jóvenes talentosos de escasos recursos que iniciarán sus carreras universitarias”, explicó Patricia López de Mata.

Para el acto inaugural se espera contar con importantes figuras del ámbito deportivo, entre ellos Vinicio Muñoz, exjugador de dominicano quien participó con la selección de baloncesto en las competiciones internacionales desde 1975 hasta 1995. Muñoz hará el saque de honor.

Durante los días de competencia serán reforzados en los atletas “los valores positivos y se fomentará en ellos una conducta deportiva íntegra”, según explica el veterano baloncestista Derek Baker, quien es coordinador de baloncesto en el colegio bilingüe.

Sobre Roberto Eduardo Mata

Nacido en Santo Domingo el 27 de febrero de 1997, Roberto E. Mata se destacó como jugador de varias disciplinas deportivas, incluyendo baloncesto en el Colegio Bilingüe New Horizons, donde cursó desde primaria hasta concluir sus estudios.

Roberto participó en el equipo de baloncesto del colegio, donde fue miembro del equipo ganador del primer lugar en la Copa Amistad 2015.

Era estudiante de ingeniería industrial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y estaba tomando clases de verano en Estados Unidos cuando se fue a destiempo a causa de un accidente automotriz el 20 de julio del año 2017.

Sus compañeros y amigos lo describen como una persona alegre, respetuosa, puntual y amante de los deportes. Era una especie de enciclopedia deportiva para sus amigos y los adultos con los que se relacionaba.