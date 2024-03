La posible presencia en República Dominicana del expresidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF) de España Luis Rubiales, información dada a conocer en ese país, no ha podido ser confirmada por fuentes de la Federación Dominicana Fútbol (Fedofútbol).



“Nosotros hemos visto las publicaciones, pero en realidad, no tenemos constancia de que Luis Rubiales se encuentre en el país”, le dijo a la Agencia EFE una fuente de Fedofutbol que pidió reserva de su nombre.



La fuente afirmó que Rubiales no ha tenido contacto alguno con la Fedofutbol y que en esa organización lo manejan como un rumor. “No hemos tenido conocimiento de que ese señor haya visitado o esté en el país”, le dijo a la Agencia EFE un alto cargo de la Policía Nacional, que también pidió el anonimato.



Rubiales está entre las cinco personas investigadas, que no detenidas, por la Guardia Civil por supuestos contratos fraudulentos durante su gestión y está fuera de España, como sabían ya el juez del caso y los investigadores.



Fuentes próximas a la investigación han señalado a EFE que Rubiales está siendo investigado en esta causa y que se tenía conocimiento de que no se encuentra en España. Según otras fuentes consultadas, el expresidente de la RFEF podría estar en la República Dominicana.