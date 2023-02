El jugador, de madre criolla, fortalecerá la portería del club naranja de cara a la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Futbol (LDF)

El Cibao FC anunció la contratación del guardameta descendiente de dominicanos Christopher González, quien viene de jugar en primera división en Luxemburgo, para fortalecer su portería de cara a la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Futbol.



“Es un chico que veníamos siguiendo hace un tiempo. En el fútbol dominicano no hay muchos porteros, razón por la que entendimos que había que buscarlo fuera, entre las opciones, González es lo mejor”, opinó el director deportivo del Cibao, Gaby Fernández.



Los atributos que el ejecutivo de la “fiebre naranja” le ve al nuevo portero son que “es joven, puede crecer, tiene mucha experiencia, ha jugado bastante en Luxemburgo en primera división, entendemos, que vamos a generar mucha y buena competencia con Miguel Lloyd”.



González tiene 26 años, nació en Luxemburgo el 18 agosto de 1996, su madre es dominicana, por lo que ostenta la doble nacionalidad. Viene de actuar en ocho partidos en primera división de Luxemburgo con el FC Una Strassen.



Además de Lloyd, capitán del Cibao FC, el equipo que representa a Santiago tiene en su plantilla a los jóvenes Frías y Enzo Guzmán, dos proyectos interesantes que se abren espacio en las categorías de desarrollo a la vez que son suplentes en el primer equipo.



González ya está en el campamento de Cibao bajo supervisión del entrenador de porteros Yohani Velázquez., que sigue las directrices del dirigente Gabriel Martínez Poch. González fue abordado al final del entrenamiento de ayer sobre sus propósitos. ¿Qué le motiva a venir a jugar a República Dominicana?



“En primer lugar porque es el país natal de mi madre. Siempre he venido a visitar la familia y el país. He entendido que el fútbol dominicano está creciendo poco a poco y que hay un equipo que se llama Cibao FC, que es ya un equipo grande del país”, dijo de entrada.



Añadió que le atrae que Cibao FC juega la Concacaf, el campeonato de clubes del Caribe, “que es una experiencia muy linda y nueva para mí también”.



“Vivo día por día, soy un trabajador que lo hace de manera dura para ver lo más alto que puedo llegar”, dijo al definirse como jugador.



Añade que su plan original era no seguir más en Europa, ver que le puede ofrecer América Latina o el Caribe como deportista y a nivel de vida también.



“Siempre soy optimista, cada vez voy a dar todo para crecer y ver lo que el fútbol dominicano me da. Si aquí puedo seguir al más alto nivel o si me lleva a otro país, uno nunca sabe”, agregó.



Al final define como meta “ver si otra vez puedo subir de nivel, porque el fútbol dominicano es diferente al europeo, es un poco más duro , más difícil por el calor y se juega diferente, lo que es un nuevo reto para mí”.