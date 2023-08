Luis Castillo se une a Gerrit Cole en la carrera por el Cy Young

El dominio magistral del dominicano Luis Castillo de la zona de strike y su capacidad para inducir rodados pueden asegurarle el Cy Young este año. Así lo visualiza MLB Stats que, sin embargo, lo coloca frente a frente con uno de los actuales mejores lanzadores del negocio, el serpentinero de los Yankees de Nueva York Gerrit Cole.

Para el departamento estadístico de la MLB, tanto el de Baní y el de Newport Beach mantienen una carrera cerrada que tiene a los fanáticos y analistas divididos. Cada lanzador cuenta con un impresionante arsenal de habilidades que hacen que la decisión sea difícil.

El dominio de Gerrit Cole en el montículo, ponchando con precisión, es su constante esta temporada. Mientras que, en la otra cara de la moneda, la delicadeza y consistencia de «La Piedra» Luis Castillo llaman la atención en Seattle. Proporcionando una base sólida para las aspiraciones de su equipo.

