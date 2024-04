El Clásico Día de las Secretarias, para potrancas nativas (no reclamables), se celebrará el próximo sábado en el Hipódromo Quinto Centenario.



En la prueba competirán 6 potrancas: Twice My Age (1); Cabuya B. (2); Wells To Wells (3); Queen’s Daughter (4); Sweet Moon (5); Baruch (6). La carrera será la quinta del cartel #32 del año. Será a 1,400 metros.



Twice My Age (1), de la cuadra New York Racing Stud, llevará la monta del jinete Héctor Hernández. Cabuya B. (2), del Establo Moisés, tendrá sobre el lomo al jinete José Francis Rojas.



Wells To Wells (3), de la cuadra Wells Stable, cargará con el peso del jinete William Luis. Queen’s Daughter (4), del Establo San Antonio, tendrá en la silla al jinete Luiyi Ortiz. Sweet Moon (5), del Establo Manrríquez, será conducida por el jinete Jonathan Saldaña. Baruch (6), del Establo San Antonio, tendrá al jinete Carlos de León, llevando sus bridas.